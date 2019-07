Villareal | Albiol | “Mi hanno voluto a tutti i costi! A Napoli stavo bene | ma essere di

Albiol : “Il Villareal mi ha voluto a tutti i costi. Tornare a casa è una grande cosa” : Raoul Albiol ha raggiunto la sua nuova squadra, il Villareal, e durante la conferenza stampa di presentazione ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Già lo scorso anno ci fu un forte interessamento del Villareal, non me l’aspettavo e mi hanno fatto dubitare fino all’ultimo. Ma mi sentivo a mio agio a Napoli e alla fine sono rimasto. Quest’anno però l’interesse da parte loro è stato fortissimo, mi hanno voluto a tutti i costi. Tornare in ...

UFFICIALE – Raul Albiol è un nuovo difensore del Villareal. Il comunicato. Il saluto della SSC Napoli : Raul Albiol è un nuovo calciatore del Villareal. I dettagli dell’affare Il difensore Raul Albiol è un nuovo calciatore del Villarreal. Iascia il Napoli dopo sei anni in cui ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Ha totalizzato 236 presenze, 6 reti e 9 assist con la maglia azzurra. Il Villarreal paga la clausola rescissoria al Napoli di 4 milioni di euro. Il Napoli ufficializza la cessione a titolo definitivo di Albiol ...

Arriva il comunicato del Villareal : “Benvenuto - Raoul Albiol” : Arriva l’annuncio ufficiale del passaggio di Raoul Albiol al Villareal. Lo dà lo stesso club spagnolo dando il benvenuto al difensore. Questo il testo del comunicato della società: “Il Villarreal CF e l’SCC Napoli hanno raggiunto un accordo di trasferimento per Raul Albiol, che giocherà nel Sottomarino Giallo per le prossime tre stagioni” Il club annuncia anche che nel fine settimana il 33enne centrale valenciano ...

L’allenatore del Villareal : “Albiol è un grande giocatore. Ci piacerebbe averlo” : Raoul Albiol è sempre più vicino al ritorno in Spagna. Sembra ormai andato in porto l’accordo con il Villareal e l’addio al Napoli. Proprio il tecnico del club spagnolo, Javer Calleja, ha parlato ai microfoni dell’emittente Onda Cero rispetto al mercato estivo e ha dato il suo parere anche su Albiol: “E’ un grande giocatore che ci piacerebbe avere” L’allenatore si è detto convinto che dal mercato estivo ...

