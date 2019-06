Skoda Octavia - Proseguono i test della quarta serie

quattroruote

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Laprosegue isu strada in vista del debutto sul mercato, che avverrà nella prima metà del 2020. Le foto spia di questo prototipoversione Wagon sono molto interessanti perché mostrano in maniera piuttosto chiara la direzione presa dai designer, rievocando quanto già visto sorella maggiore Superb.Cambio di rotta per il design. Laè destinata a cambiare aspetto in maniera importante. Via i quattro fari figli del restyling attuale: a giudicare dalle immagini, si torna a un elemento unico, più sottile, che si collega alla nuova mascherina, ribassata e più sporgente. La zona dei fendinebbia, invece, non mostra ancora la veste definitiva; si notano però delle canalizzazioni aerodinamiche fatte per ottimizzare il flusso nel passaruota. La fiancata apparentemente non presenta grandi sorprese, ma il cristallo laterale posteriore è ancora ...

quattroruote : La nuova generazione della #Skoda #Octavia Wagon è stata avvistata su strada durante i collaudi: arriverà sul merca… - cdo_NET : #Ofertas SKODA Octavia Combi 2.0 TDI CR 150cv Ambition 5p -