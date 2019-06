Ludovica Pagani sexy cover girl per Maxim

(Di mercoledì 19 giugno 2019) L'inviata sportiva di "Quelli che il Calcio" alcune settimane fa aveva pubblicato sui social scatti rubati da uno shooting del quale non aveva svelato il progetto. Oggi la prorompente bionda confessa che si tratta di una copertina e svela qualche retroscena.sarà ladi una rivista patinata famosa,Italia, che ha voluto la bionda inviata come testimonial del calcio italiano in rosa. Sulle pagine della Gazzetta dello Sport online pochi giorni fa aveva svelato: "Tra pochi giorni, sulladi una rivista, sarò io a rappresentare la Nazionale italiana femminile. Ne sono orgogliosa!". Una passione quella per il calcio che la sta portando, nelle ultime settimane, a frequentare assiduamente gli stadi per assistere ai match dell'Under 21, impegnata e a seguire da casa la Nazionale Italiana femminile impegnata nei Campionati Mondiali. Quale sarà la rivista che le ha dedicato la copertina, però, sarà ufficializzato solo domani, ma sulla homepage del profilo Instagram diItalia campeggia già una foto gigante diavvolta nella bandiera italiana.