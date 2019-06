Bernardi racconta “Mister Secolo” | dalla “passeggiata con Velasco” che gli fece cambiare

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 giugno 2019) Se nel calcio si discute del futuro allenatore della Juventus – sarà Maurizio Sarri o Pep Guardiola? – nel volley le indiscrezioni riguardano. O meglio Lorenzo, il miglior pallavolista del secolo scorso, allenatore della Sir Safety Conad Perugia (portata alla vittoria dello scudetto nel 2018 e della Coppa Italia quest’anno) che alcuni danno in partenza per Milano, alla Powervolley Revivre, al posto di Andrea Giani, ex compagno di nazionale tornato a Modena per prendere il posto del loro maestro, Julio Velasco. “Sono tutte indiscrezioni riportate in maniera non corretta – taglia corto, 51 anni ad agosto – Ho un contratto con Perugia e il mio grande desiderio è allenare Perugia anche il prossimo anno”. Il club del presidente Gino Sirci ha preso tempo per “verifiche ed approfondimenti” e si attende.si presenta in ...

