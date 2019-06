gossipetv

(Di domenica 16 giugno 2019)a Vanity Fair Italia: le ultime dichiarazioni della cantante In vista del suoalbum Madame X,si è raccontata a Vanity Fair Italia. Una lunga intervista, nel numero in uscita in edicola mercoledì 19 giugno, nella quale la regina del pop parla del suoprogetto musicale ma pure del periodo storico … L'articolo: “Stiamoin unMedioevo” proviene da Gossip e Tv.

carmenFashionCr : Madonna senza filtri: “Stiamo sprofondando in un nuovo Medioevo” - Barbarasbadata : RT @Her_Majesty___: Madonna quanto sono complicate le femmine, gente. Io veramente boh. E se non le capisco io che sono femmina, direi che… - Her_Majesty___ : Madonna quanto sono complicate le femmine, gente. Io veramente boh. E se non le capisco io che sono femmina, direi… -