A Roma l'evento Obbligati a crescere. Tria : necessario abbattere il debito. Cusenza : dialogo con Ue e cura choc : «Strategie per l'Italia» è il titolo della terza edizione di «Obbligati a Crescere», l'evento organizzato dal Messaggero in collaborazione con l'Abi, che...

A Roma l'evento Obbligati a crescere. Messina : evitare procedura infrazione. Cusenza : dialogo con Ue e cura choc : «Strategie per l'Italia» è il titolo della terza edizione di «Obbligati a Crescere», l'evento organizzato dal Messaggero in collaborazione con l'Abi, che...

A Roma l'evento Obbligati a crescere. Patuelli : riflettere su anomalie Italia. Cusenza : dialogo con Ue e cura choc : L'esito delle elezioni europee, in particolar modo in Italia, invece dell'atteso chiarimento ha reso ancor più complicata la view sui provvedimenti necessari a sostenere e rilanciare...

Golden Gala – Tutto pronto a Roma per il grande evento - da Tamberi a Tortu : le parole dei big : Atletica: al via la 39ª edizione del Golden Gala: le parole dei big alla vigilia della quarta tappa del circuito di Diamond League I big del Golden Gala Pietro Mennea hanno animato la mattinata di conferenze stampa per la 39esima edizione del meeting, la quarta tappa italiana del circuito IAAF Diamond League che sarà di scena domani sera, giovedì 6 giugno, allo stadio Olimpico di Roma. Introdotto dal presidente FIDAL Alfio Giomi e dal ...

Atletica – Golden Gala : cast d’eccezione per l’evento Romano - Tortu e Tamberi gli assi azzurri in gara : In occasione del Golden Gala Pietro Mennea, lo Stadio Olimpico si prepara ad accogliere i più grandi atleti dell’Atletica mondiale Tante gocce d’azzurro in un cast da brividi. Tanta Italia in un Golden Gala Pietro Mennea che può sognare con gli atleti di casa. C’è la ribalta internazionale per 14 italiani nella notte delle stelle allo stadio Olimpico di Roma, giovedì 6 giugno. Alcuni di loro hanno già segnato la stagione con tempi, ...

Insider Dev Tour : evento per sviluppatori a Roma l’11 giugno (Agg. Firenze - Caserta e Milano) : [Aggiornamento] L’Insider Dev Tour farà tappa anche a Firenze, Caserta e Milano il 28 giugno, il 29 giugno e il 2 luglio. Articolo originale (16/05/2019), Microsoft ha da poco annunciato l’Insider Dev Tour, un evento dedicato agli sviluppatori che si terrà nelle principali città del mondo, tra le quali Roma l’11 giugno. Descrizione evento Ogni anno, dopo il Microsoft Build, organizziamo un evento per sviluppatori in tutto il ...

Coez a Roma per un triplo concerto-evento; Sanremo? “Mi hanno rimbalzato 2 volte” : Al via i concerti di Coez a Roma: saranno tre gli eventi al Palazzo dello Sport (ex Palalottomatica), in programma da stasera per tre giorni. Il 28, il 29 e il 31 maggio, Coez darà vita allo show Roma...è sempre bello che apre È sempre bello - il tour. I biglietti per la tappa di questa sera sono esauriti mentre è ancora possibile acquistarne per le successive due date Romane, quella di mercoledì 29 maggio e di venerdì 31 maggio. Gli ultimi ...

Babbo Natale e la vacanza-evento in Ferrari per le strade di Roma : "Ciao a tutti i bambini, grandi e piccoli qui in Italia e Roma, sono venuto a controllare se vi siete comportati bene quest'anno e ho verificato che è così. Se non ci vediamo oggi a Roma allora ricordatevi che a Natale mancano soltanto 213 giorni, allora ricordatevi di comportarvi bene. Buon Natale e Buon anno!". Queste le parole di Babbo Natale poco prima di salire a bordo della sua Ferrari, guidata dal pluricampione e recordman Fabio Barone, ...

Roma. Calcio solidale : in Campidoglio l’evento conclusivo di Giovani in campo : Si è tenuto nella Sala della Protomoteca in Campidoglio l’evento conclusivo del progetto “Giovani in campo, sperimentazione di Calcio solidale

Insider Dev Tour : evento per sviluppatori a Roma l’11 giugno : Microsoft ha da poco annunciato l’Insider Dev Tour, un evento dedicato agli sviluppatori che si terrà nelle principali città del mondo, tra le quali Roma l’11 giugno. Descrizione evento Ogni anno, dopo il Microsoft Build, organizziamo un evento per sviluppatori in tutto il mondo per portare di persona le ultime tecnologie Microsoft 365. L’agenda varia a seconda del luogo, ma ci saranno sessioni di sviluppo pratiche focalizzate ...

Progetto 'Carovana dello Sport Integrato' - da sabato a Roma l'evento che chiude il tour nelle venti regioni italiane : ... questo è stato il momento del viaggio dove poter dimostrare la fattibilità concreta di creare spazi di aggregazione attraverso lo Sport che diventa uno strumento di socializzazione di integrazione e ...

Uno tsunami che colpisce il litorale Romano : simulato un evento calamitoso a Pratica di Mare : Uno tsunami che colpisce il litorale romano: questo l’evento calamitoso che è stato simulato presso l’aeroporto militare di Pratica di Mare (Rm) nel corso dell’evento dimostrativo “Duplice uso sistemico: impiego innovativo delle Forze Armate al servizio del Paese“, alla presenza del premier Giuseppe Conte e il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta. Dalla costituzione su nave Etna di una sala operativa interforze ...

Amalia Voican - un evento a Roma per tenere accesi i riflettori sul caso : ... che mostrano non pochi punti in comune con un altro triste fatto di cronaca nera: la morte di Desirée Mariottini''. ''In attesa che la vicenda riporti a galla la verità e che sia fatta giustizia - ...

Evento Domino #11 presenta le eccellenze della danza italiana il 4 maggio | Spazio 900 - Roma : 11° edizione Evento Domino 4 maggio | h. 22.30 Spazio 900 | Piazzale Guglielmo Marconi 26b (Roma) Evento Domino #11 presenta le eccellenze della danza italiana Giunto alla sua undicesima edizione riparte Evento Domino, sabato 4 maggio, presso Spazio 900 a Roma, ancora più potente e ricco di novità, grazie alla collaborazione di artisti, dj, visual artist, danzatori, fumettisti, personaggi del mondo dello spettacolo. Evento Domino è un format ...