Ultimatum di Conte ai vicepremier | pronto a dimettermi se litigate

Conte - Ultimatum a Lega e M5S : «Dicano subito se vogliono proseguire o mi dimetto» : Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi ribadisce il suo impegno alla guida del governo ma lancia un netto ultimatum a M5S e Lega. «Dicano se vogliono proseguire nello spirito del...

Governo - Salvini sull’Ultimatum di Conte : “Se tutti mantengono parola si va avanti” : “Se tutti mantengono la parola data, il Governo va avanti”. Risponde così Matteo Salvini, a margine del suo comizio a Porto Mantovano, a chi gli chiede un commento alle parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che in conferenza stampa a Palazzo Chigi ha affermato di essere pronto a lasciare il Governo se non si dà seguito a quanto previsto nel contratto e ha chiesto ai due vicepremier di mettere fine alla “campagna ...

Il pe-penUltimatum di Conte a Di Maio e Salvini : Era l'evento più atteso della giornata. E non certo perché qualcuno si aspettava da Giuseppe Conte rivelazioni clamorose. Piuttosto la curiosità era legata ad altri aspetti: cosa dirà il premier per convincere Lega e M5s a fare la pace? Sarà una conferenza stampa e i giornalisti potranno fare domand

Conte - Ultimatum a Lega e M5S : <br> "Ditemi se volete continuare o mi dimetto" : Il Premier Giuseppe Conte, nell'attesa conferenza stampa di oggi, lunedì 3 giugno 2019, ha fatto una sorta di ultimatum alle due forze di maggioranza, Lega e MoVimento 5 Stelle, e ai rispettivi leader, non nominati, ma che ovviamente sono Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Ha chiesto di dire con chiarezza se vogliono continuare a lavorare alla realizzazione del contratto di governo, smettendola di comportarsi come hanno fatto finora, altrimenti ...

Conte DIRETTA - Ultimatum a Lega e M5S : non vivacchio - basta liti o mi dimetto : Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi ribadisce il suo impegno alla guida del governo ma striglia M5S e Lega per le continue «polemiche sterili» e la «campagna elettorale...

Ultimatum di Conte a Lega e M5S : “Non mi presto a vivacchiare - se resto solo rimetterò il mandato” : «resto disponibile a lavorare nella massima determinazione di un percorso di cambiamento, ma non posso compiere questa scelta da solo. Le due forze politiche devono essere consapevoli del loro compito. Se ciò non dovesse esserci, non mi presterò a vivacchiare per prolungare la mia presenza a palazzo Chigi. Molto semplicemente rimetterò il mio manda...

Conte DIRETTA - Ultimatum a Lega e M5S : non vivacchio - basta liti o mi dimetto : Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi ribadisce il suo impegno alla guida del governo ma striglia M5S e Lega per le continue «polemiche sterili» e la «campagna elettorale...

Conte DIRETTA - Ultimatum a Lega e M5S : basta liti e provocazioni o mi dimetto : Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi ribadisce il suo impegno alla guida del governo ma striglia M5S e Lega per le continue «polemiche sterili» e la «campagna elettorale...

Conte DIRETTA - Ultimatum a Lega e M5S : basta liti e provocazioni o mi dimetto : Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi ribadisce il suo impegno alla guida del governo ma striglia M5S e Lega per le continue «polemiche sterili» e la «campagna elettorale...

Conte - Ultimatum a Lega e M5S : «Basta liti o rimetto mandato» : Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi ribadisce il suo impegno alla guida del governo ma striglia M5S e Lega per le continue «polemiche sterili» e la «campagna elettorale...

Ultimatum di Conte a Salvini e Di Maio : se continuate a litigare pronto a dimettermi : Il premier traccia un bilancio del primo anno di governo e lancia un Ultimatuma a Lega e M5S dopo le tensioni degli ultimi giorni e avverte: serve più lungimiranza, basta litigare a mezzo stampa o con «sparate» sui social network. Il governo ha ancora molta strada da percorrere...

Conte DIRETTA conferenza stampa. Verso l'Ultimatum a Salvini e Di Maio : Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. LEGGI ANCHE La manovra bis ostacolo al voto. Salvini: così il governo cade Il Presidente del Cosiglio lima il discorso che...

Conte verso l'Ultimatum a Salvini e Di Maio : «Sono molto determinato» : «Alle 18.15 terrò una conferenza stampa a Palazzo Chigi, ho alcune cose importanti da dire a tutti voi». Così il premier Giuseppe Conte annuncia l'incontro con i...

Giuseppe Conte - il premier verso l'Ultimatum a Lega e Cinque Stelle : 'Basta litigare' : Ormai si avvicina sempre di più il momento dell'attesissima conferenza stampa convocata dal premier Giuseppe Conte. Alle 18:15 infatti, anche in diretta streaming su Facebook, il numero uno dell'Esecutivo Lega - Cinque Stelle dirà "cose importanti" ai giornalisti. Secondo alcune fonti di informazione, come ad esempio Repubblica, questa sarà la settimana decisiva per il governo. Infatti se il Carroccio e i pentastellati continueranno a litigare e ...