' Il Cardinale Pietro Gasparri | l' uomo ed il territorio | convegno a Roma

Congresso delle Famiglie - Cardinale Pietro Parolin : "D'accordo su sostanza - non su modalità" : "Siamo d'accordo sulla sostanza, le differenze ci sono sulle modalità". È questa la posizione del segretario di Stato Vaticano il cardinale Pietro Parolin sul Congresso mondiale delle Famiglie, in programma a Verona dal 29 al 31 marzo: "Cattolici sfigati? Sono parole che noi non usiamo", ha aggiunto in riferimento alle parole utilizzate da Luigi Di Maio quando ha annunciato che non sarebbe andare all'iniziativa.