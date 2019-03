‘Pillolo’ | l’anticoncezionale maschile “ridurrà la produzione di sperma preservando la

meteoweb.eu

(Di lunedì 25 marzo 2019) Una nuova versione del “pillolo“, l’anticoncezionale, ha superato i test di sicurezza e tollerabilità, dopo che un campione di uomini sani l’ha utilizzata quotidianamente per un mese. I riscontri hanno prodotto risposte ormonali coerenti con una contraccezione efficace, secondo i ricercatori di due istituzioni che hanno condotto i test clinici di fase 1 presentati all’ENDO 2019, l’incontro annuale della Endocrine Society a New Orleans. Il contraccettivo oralesperimentale si chiama dodecilcarbonato di 11-beta-metil-19-nortestosterone o 11-beta-Mntdc.Nella pratica si tratta di un testosterone modificato per avere insieme le azioni combinate di un ormone(androgeno) e un progesterone, ha spiegato la ricercatrice senior dello studio Christina Wang, del Clinical and Translational Science Institute del Los Angeles Biomed ...