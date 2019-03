Highlights Salisburgo-Napoli Europa League Video Gol e tabellino

serieanews

(Di giovedì 14 marzo 2019)– La sfida tra partenopei e austriaci, tutti alla ricerca del secondo quarto di finale della loro storia in questa competizione, sarà giocata soprattutto a centrocampo, dove ilcercherà di mantenere la supremazia, mentre ildovrà invece portare a termine un vero e proprio assalto per ribaltare il 3 a …L'articoloGol eproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

giuaddo99 : RT @NapoliOutsider: Ora capite l'affidabilità di chi parlava di sintetico e quante partite del Salisburgo abbia visto (anche con la Lazio).… - cifra73 : RT @NapoliOutsider: Ora capite l'affidabilità di chi parlava di sintetico e quante partite del Salisburgo abbia visto (anche con la Lazio).… - NapoliOutsider : Ora capite l'affidabilità di chi parlava di sintetico e quante partite del Salisburgo abbia visto (anche con la Laz… -