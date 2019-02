Pagelle Atletico Madrid-Juventus | promossi e bocciati del match LIVE

juvedipendenza

(Di mercoledì 20 febbraio 2019)- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di Champions League tra, valida per l’andata degli ottavi di finale. Nessun dubbio per Allegri: spazio al 4-3-3 con Cancelo confermato nelle vesti di terzino destro al posto di De Sciglio. La sensazione è che Allegri voglia attaccare l’avversario … More