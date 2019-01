Napoli | Anche il sindaco parla del mercato del club | Non venderei Allan

Il Milan vince anche senza Higuain : Borini-Suso - due messaggi al Napoli : A Marassi prima per soffrire e poi per gioire. Per la seconda volta in 9 giorni, prima in Coppa Italia e ora in campionato, il Milan non riesce a imporre il proprio gioco, si aggrappa per larga parte...

Trasporti - è sciopero nazionale : lo stop arriva anche a Napoli : Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal hanno proclamato per oggi uno sciopero generale nazionale di 4 ore contro 'le proposte europee di nuove norme sui ...

Sciopero trasporti Oggi 21 gennaio 2019! lo stop arriva anche a Napoli : Escluse dallo Sciopero Torino, Roma e Genova. Agitazione proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal hanno proclamato per Oggi uno Sciopero generale nazionale di 4 ore contro «le proposte europee di nuove norme sui tempi di guida e di riposo per il personale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga ...

Calciomercato Milan/ Ultime notizie - il Napoli dice di no per Diawara e si complica anche Carrasco : Calciomercato Milan, Ultime notizie: tramonta l'ipotesi Yannick Ferreira Carrasco, mentre il Napoli avrebbe detto di no per il prestito di Amadou Diawara.

Napoli - ricorso respinto per Koulibaly. Salta anche la Lazio : La Corte Federale d'Appello della FIGC ha respinto il ricorso presentato dal Napoli in merito alle squalifica di Koulibaly, espulso a San Siro nella sfida contro l'Inter. Si attende solo l'ufficialità ...

Racket a Napoli - ecco il tariffario : pagano anche le bancarelle : Più che un?onda è uno tsunami. Il Racket, soprattutto nelle zone del centro storico, è una marea nera, potente e inarrestabile alla quale nessuno può sottrarsi. Dal...

Napoli - anche il presidente De Laurentiis presente per il ricorso di Koulibaly : Il Napoli non ci sta contro la squalifica al calciatore del Napoli Koulibaly dopo l’espulsione contro l’Inter che è costata due turni di stop, il club azzurro ha presentato ricorso che sarà discusso domani alle 13.30 alla corte d’appello della Figc, presente lo stesso calciatore senegalese e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, lo si apprende da fonti qualificate del Napoli così come riporta l’Ansa. Il ...

Repubblica : allarme Napoli - in dubbio anche Albiol e Mertens : Sarebbero sei gli assenti contro la Lazio Emergenza Napoli. Domenica sera, contro la Lazio, sicuramente non ci saranno Allan e Insigne squalificati. Così come Hamsik he è infortunato e anche ieri ha svolto lavoro differenziato. Domani si discuterà il ricorso per Koulibaly. Se il Napoli dovesse vincerlo, allora il senegalese sarebbe domenica sera al centro della difesa. Altrimenti gli assenti salirebbero a quattro. Ma non finisce qui, come spiega ...

Omicidio in sala giochi a Napoli - due arresti dopo sedici anni : c'è anche il capoclan Mazzarella : Gli agenti Squadra Mobile della Questura di Napoli, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta di questa Direzione distrettuale ...

Napoli - nell'ospedale delle formiche crolla anche il soffitto : Napoli, nell'ospedale delle formiche crolla anche il soffitto Al San Giovanni Bosco, già al centro dello scandalo degli insetti, è crollato un controsoffitto nella sala parto, che era stata chiusa per infiltrazioni d'acqua. Il direttore generale ASL presenta un esposto ai carabinieri, denunciando sabotaggi alle condotte ...

Gori Spa - interruzione idrica : mancherà l'acqua in provincia di Napoli e Salerno : La Gori SPA, società di gestione dei servizi idrici integrati nei comuni della Regione Campania, ha divulgato un avviso agli utenti con il quale ha comunicato il temporaneo disservizio dovuto alla sospensione della fornitura idrica in alcuni paesi della Città metropolitana di Napoli e della provincia di Salerno. Città Metropolitana di Napoli Comune di Camposano: mancherà l'acqua su tutto il territorio cittadino nella giornata di mercoledì 16 ...

Napoli - Ancelotti : “Allan non si muove - in corsa anche per il campionato” : Successo per il Napoli in Coppa Italia contro il Sassuolo, ecco le parole di Carlo Ancelotti ai microfoni di Rai Sport: “abbiamo interpretato bene la partita, i match dopo la sosta sono sempre insidiosi”. Sul match contro il Milan: “ne giochiamo due in tre giorni, sarà per me un periodo speciale, per arrivare fino in fondo bisogna superare anche questi ostacoli”. Su Allan: “dalla Francia non sono arrivate ...