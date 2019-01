De Falco ha fatto ricorso contro la sua espulsione abnorme e incostituzionale

Migranti - Di Maio : Macron fa la morale ma sfrutta lAfrica - Fattori-De Falco-Nugnes contro Salvini : adire a Corte Ue : La vicenda dei 170 Migranti morti al largo della Libia scuote la politica. contro la linea dura di Salvini , Matteo Renzi , Pd, chiede "l'apertura dei porti". Intervengono anche i presidenti di Camera e Senato, con Roberto Fico per il quale "una società sana salva ...

Migranti morti - Di Maio : "Macron fa la morale ma sfrutta l'Africa" | Fattori-De Falco-Nugnes contro Salvini : "Adire a Corte Ue" : Per il presidente della Camera "una società sana salva le vite umane". Per padre Zanotelli "i nostri nipoti diranno di noi quello che noi diciamo dei nazisti". Nuovo post di Salvini: "Mai complice degli scafisti". Il capo politico del M5s: "Ue sanzioni chi sfrutta l'Africa"

De Falco e De Bonis espulsi da M5S/ Elena Fattori - 'cacciano anche me? Farò ricorso...' : espulsi dissidenti De Falco e De Bonis: Collegio Probiviri M5s mette a rischio anche Paola Nugnes e Elena Fattori. Rivolta ribelli anti-Di Maio

De Falco : ‘Base del M5s con me. Espulsione? Manca accusa’. Renzi : ‘Il condono è uno schifezza - i lettori del Fatto lo sanno’ : “Dimettermi se M5s mi espellerà? Prima di una sentenza credo occorra un processo e prima ancora un’accusa”. Il senatore pentastellato Gregorio De Falco risponde così al capogruppo Stefano Patuanelli e al sottosegretario Stefano Buffagni. “Io difendo l’ambiente, la base del movimento è con me”. “Il condono è una schifezza e i lettori del Fatto che guarderanno questo video lo sanno” commenta Matteo ...

Dl Genova - nel M5s il caso De Falco. Buffagni : “Se non si trova - vada a casa”. Fattori : “Clima da terrorismo psicologico” : “Noi dobbiamo tenere in piedi i conti del Paese, non quelli della famiglia De Falco”. E ancora: “Chi ha deciso di anteporre i propri interessi a quelli del Paese dovrebbe tornarsene a casa“. Il day after della prima sconfitta parlamentare del governo M5s – Lega si apre con un solo uomo al centro della scena: il senatore Gregorio De Falco. Non potrebbe essere altrimenti visto che il capitano – noto alle ...