Gli investitori vedono nero | Alla larga dai titoli italiani

SPY BANCHE/ Dai salvataggi italiani un aiuto aGli investitori stranieri : Einaudi era convinto di "dare, dare, dare" in caso di crisi di liquidità solo per evitare danni peggiori. Ma il contesto allora era ben diverso

Perché Gli investitori internazionali sono interessati al nostro debito pubblico : Secondo l'opinionista di 'Bloomberg' Robert Burgess, l'asta del debito italiano dimostra che nel mondo non c'è sufficiente emissione di debito sovrano a fronte dell'enorme liquidità circolante, e ...

Fuga deGli investitori da Bill Gross : il suo fondo vale meno di 1 mld di dollari : Il 29 maggio il fondo di Gross perse oltre il 3%, un record giornaliero, colpa della crisi politica italiana.

Investitori e visibilità : il bilancio deGli italiani al Ces 2019 : ... 12 gen., askanews, - A Las Vegas si è concluso dopo 4 giorni il Ces, Consumer electronics show, la fiera dedicata alla tecnologia e all'elettronica di consumo più grande e influente al mondo in cui ...

Davide Serra insulta il governo - poi lo chiama in privato : "Lo faccio per Gli investitori" : L'Italia, specie con la manovra economia e la stabilizzazione dello spread, non è da considerare per forza il nemico numero uno. Una fonte di governo ha spiegato a La Verità che Serra ha ' cercato ...

Economia : maggiore accesso per Gli investitori stranieri al mercato cinese : Pechino, 09 gen 09:26 - , Agenzia Nova, - Gli investitori stranieri saranno incoraggiati a concentrarsi su una più ampia gamma di aree del mercato cinese: lo ha riferito Ning Jizhe vice direttore ...

Il tonfo di Apple a Wall Street spinge Gli investitori verso porti più sicuri : Lo choc accusato la vigilia dai mercati finanziari mondiali con il profit warning lanciato dalla statunitense Apple ha indirizzato gli investitori verso porti più sicuri . La società di Cupertino, ...

Piazza Affari - tricolore sempre più sbiadito : prosegue l'avanzata deGli investitori esteri : Non si ferma l'avanzata degli investitori esteri in Italia, con più della metà delle aziende quotate stabilmente in mano agli stranieri. Insomma, tricolore sempre più sbiadito a Piazza Affari . Anche ...

Meglio l'algoritmo o il consulente? Sondaggio Legg Mason suGli investitori italiani : La maggioranza degli investitori italiani , 60%,, infatti, ritiene che il mondo degli investimenti debba sfruttare le possibilità offerte dall' innovazione tecnologica , e quasi la metà, 47%, ...

Sardegna - gli ambientalisti comprano le dune di Chia : “Rischiavano di finire in mano aGli investitori arabi” : RisChiavano di finire nelle mani sbagliate, magari quelle di investitori pronti a recintarla, ma ora, grazie agli ambientalisti sono salve. Un pezzo di Sardegna, simbolo dell’isola, le dune di Chia, sono state acquistate dal Gruppo di intervento giuridico, un’associazione nota per le mille battaglie, combattute spesso anche contro i tribunali, in nome dell’ambiente. Il Girg ha firmato dal notaio un preliminare d’acquisto, ...

S&P - bond : sono i rischi geopolitici a preoccupare maggiormente Gli investitori : La disputa commerciale sino-americana è diventata una delle maggiori preoccupazioni per gli investitori a reddito fisso, seconda solo al rischio politico europeo, la maggior parte del quale è legato ...

'Incredibile pensare a un aumento' Il 61% deGli investitori con Trump : Trump torna ad attaccare la Federal Reserve, che mercoledì potrebbe annunciare il quarto rialzo dei tassi del 2018. Dopo il sell-off di venerdì sui mercati finanziari, in uno dei suoi tweet mattutini, il presidente degli Stati Uniti ha sentenziato Segui su affaritaliani.it

Borse - Gli investitori guardano all'inflazione nell'area euro e alla Fed : INDICI IN CADUTA 14 dicembre 2018 Francia, i gilet gialli mandano al tappeto l'economia La scorsa settimana, a patire di più sono state proprio New York e le Piazze cinesi, mentre Milano e Londra e ...