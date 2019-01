Scappa sulle piste a Malpensa | così hanno fermato il migrante

ilgiornale

: #Catania, Si presenta in aeroporto con anello e palloncino:'Mi vuoi sposare', lei dice di no e scappa. Poi dicono c… - pirata_21 : #Catania, Si presenta in aeroporto con anello e palloncino:'Mi vuoi sposare', lei dice di no e scappa. Poi dicono c… -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Ha mandato in tilt. Ha costretto la polizia a setacciare l'intero aeroporto per ore: i voli sono stati dirottati e lo scalo bloccato per oltre un'ora. L'egiziano di 30 anni che da ieri sera era ricercato in tutta la provincia di Varese è stato rintracciato enel comune di Samerate, non molto lontano dall'aeroporto. "Non è ferito - fanno sapere fonti del Viminale - e nelle prossime ore verrà allontanato dall'Italia".In fondo, è quello che aveva promesso ieri sera Matteo Salvini a pochi minuti dai fatti. "Sto seguendo la situazione e sono sicuro, come miassicurato le Forze dell'Ordine, che l'extracomunitario verrà rintracciato velocemente - ha detto il ministro - Lo prenderemo e lo espelleremo immediatamente".Il panico aè scattato intorno alle 19.30 di ieri sera. Sul volo diretto a Dakar gli agenti della Polaria avevano appena accompagnato l'egiziano ...