La polemica politica sulla cattura di Cesare Battisti

Castelfranco - prete contro Salvini : ma l’omelia 'politica' scatena la polemica in chiesa : Ancora un prete contro Matteo Salvini , da tempo nel mirino di non pochi uomini di chiesa per le politiche di 'tolleranza zero' in materia di immigrazione e ordine pubblico. A criticare ferocemente il ministro dell’Interno, stavolta, è stato un parroco di Castelfranco Veneto, protagonista di un’omelia al vetriolo con passaggi espressamente indirizzati al Viminale e ai “populisti” al governo: per Don Claudio Miglioranza “odio e razzismo” diffusi ...

Di Maio e lavoro nero - Salvini : “Tirare in ballo il padre per polemica politica è sbagliato” : “Quando si usa una vicenda familiare e privata per fare bagarre politica, non e’ mai un bel momento”. Lo dice in conferenza stampa alla Camera il ministro dell’Interno Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sulla vicenda che ha coinvolto il padre del vicepremier M5S Luigi Di Maio. “Non commento le cose che non conosco. Però quando si tira in ballo, per polemica politica, la vita privata e familiare secondo me si ...