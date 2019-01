Morta Paola Nappi | inviata Rai | non si riprese mai da un malore dopo l' ultimo servizio

Morta la giornalista Rai Paola Nappi - era un volto del TGR Toscana : È Morta nella serata di martedì 8 gennaio, in ospedale a Livorno, Paola Nappi, giornalista del Tg Rai della Toscana nonché noto volto televisivo per tutti i residenti della regione, da lungo tempo malata. La 55enne si era sentita male mentre era inviata all’isola del Giglio per il naufragio della Costa Concordia, nel 2012. Morta Paola Nappi, nota giornalista Rai del TGR Toscana Cordoglio per la scomparsa di Paola Nappi è stato espresso dal ...

Morta la giornalista RAI Paola Nappi : non si è più ripresa dopo il malore mentre stava seguendo il dramma del naufragio della Concordia : Addio alla giornalista televisiva del Tgr Rai Paola Nappi: aveva 55 anni e alle spalle una carriera da cronista e inviata. L’annuncio della scomparsa è stato dato dal segretario generale della Fnsi Raffaele Lorusso, dal presidente dell’Assostampa Toscana Sandro Bennucci e dai componenti degli organismi dirigenti della Federazione nazionale della Stampa e dell’Associazione Stampa Toscana. Paola Nappi si sentì male sul lavoro, il ...

Paola Nappi - Morta a 55 anni la giornalista del Tg Rai : La giornalista del Tg Rai della Toscana, Paola Nappi, è morta ieri sera in ospedale a Livorno. Nappi era da lungo tempo malata: si era sentita male mentre era inviata all’isola del Giglio per il naufragio della Costa Concordia, nel 2012. Fece l’ultimo servizio per il tg del primo pomeriggio e in serata fu colta da malore. Le sue condizioni apparvero subito gravi. Da quel momento non solo non è più riuscita a lavorare, ma si può dire che non si ...

Paola Nappi - Morta l'inviata Rai : dopo il malore per il servizio sulla Costa Concordia non aveva più lavorato : Lutto alla Rai per la scomparsa della giornalista Paola Nappi, inviata e cronista del Tgr Toscana. La Nappi, 55 anni, ebbe un grave malore il 13 febbraio 2012, dopo aver mandato un servizio sul naufragio della Costa Concordia all'isola del Giglio al pomeriggio: quella sera le sue condizioni apparver

È Morta la giornalista Paola Nappi. Ebbe un malore mentre seguiva il caso della Costa Concordia : La giornalista del Tgr Rai Paola Nappi è morta a 55 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal segretario generale della Fnsi, Raffaele Lorusso, dal presidente dell'Assostampa Toscana, Sandro Bennucci, e dai componenti degli organismi dirigenti della Federazione nazionale della stampa e dell'Ast, Associazione stampa Toscana, che "partecipano affranti al dolore della famiglia e dei colleghi della Rai per la scomparsa, dopo sette anni di ...

