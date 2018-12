Traffico Roma del 18-12-2018 ore 11 | 30

Traffico Roma del 18-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO INVARIATA LA SITUAZIONE SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST, CHIUSO PER UN INCIDENTE TRA VIA LIVORNO E VIA DEI MONTI TIBURTINI IN DIREZIONEDEL FORO ITALICO, CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DALLA STAZIONE TIBURTINA AL PINCIANO CHIUSA AL Traffico VIA ANTONIO GRAMSCI ALL’ALTEZZA DI ...

Traffico Roma del 18-12-2018 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO INVARIATA LA SITUAZIONE SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST, CHIUSO PER UN INCIDENTE TRA VIA LIVORNO E VIA DEI MONTI TIBURTINI IN DIREZIONEDEL FORO ITALICO, CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DALLA STAZIONE TIBURTINA AL PINCIANO CHIUSA AL Traffico VIA ANTONIO GRAMSCI ALL’ALTEZZA DI ...

Traffico Roma del 18-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO INVARIATA LA SITUAZIONE SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST : A CAUSA DI UN INCIDENTE LA STRADA È CHIUSA TRA VIA LIVORNO E VIA DEI MONTI TIBURTINI IN DIREZIONE FORO ITALICO, CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DALLA STAZIONE TIBURTINA A S.GIOVANNI Traffico RALLENTATO PER INCIDENTE IN ...

Traffico Roma del 18-12-2018 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO DIFFICILE LA SITUAZIONE SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST : A CAUSA DI UN INCIDENTE LA STRADA è CHIUSA TRA VIA LIVORNO E VIA DEI MONTI TIBURTINI IN DIREZIONE FORO ITALICO, CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DALLA STAZIONE TIBURTINA ALTRO INCIDENTE A S.GIOVANNI IN VIA MAGNAGRECIA IN ...

Traffico Roma del 18-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO DIFFICILE LA SITUAZIONE SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST : A CAUSA DI UN INCIDENTE LA STRADA è CHIUSA TRA VIA LIVORNO E VIA DEI MONTI TIBURTINI IN DIREZIONE FORO ITALICO, CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DALLA STAZIONE TIBURTINA ALTRO INCIDENTE A S.GIOVANNI IN VIA MAGNAGRECIA IN ...

Traffico Roma del 18-12-2018 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 7:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO INCIDENTE SEGNALATO SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST SULLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DI VIA LIVORNO : AL MOMENTO LA STRADA È CHIUSA IN DIREZIONE FORO ITALICO, CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DALLA STAZIONE TIBURTINA ALTRO INCIDENTE A S.GIOVANNI IN ...

Traffico Roma del 18-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD LE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E ...

Traffico Roma del 17-12-2018 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018 ORE 19:50 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO A VIA OSTIENSE E A SEGUIRE DA PRENESTINA A TIBURTINA IN INTERNA SI RALLENTA TRA VIA NOMENTANA E VIA PRENESTINA RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA DEI FIORENTINI AL RACCORDO ANULARE DIREZIONE FUORI ...

Traffico Roma del 17-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA OSTIENSE E A SEGUIRE DA LAURENTINA A TUSCOLANA IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE DI CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 FDA VIA DEI ...

Traffico Roma del 17-12-2018 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico MOLTO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE DI CASSSIA BIS E SALARIA E ATRA NOMENTANA E PRENESTINA RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 VERSO IL RACCORDO A PARTIRE DA VIA DEIO ...

Traffico Roma del 17-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico MOLTO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE DI CASSSIA BIS E SALARIA E ATRA NOMENTANA E PRENESTINA RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 VERSO IL RACCORDO A PARTIRE DA VIA DEIO ...

Traffico Roma del 17-12-2018 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018 ORE 17:50 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E VIA ARDEATINA IN CARREGGIOATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASSIA BIS E CASTEL GIUBILEO E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA Traffico INTENSO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 IN USCITA VERSO IL RACCORDO RALLENTAMENTI A PARTIRE DA ...

Traffico Roma del 17-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PIUTTOSTO INTENSO IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA E DA NOMENTANA A PRENESTINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA CASILINA CODE A TRATTI IN VIA SALARIA DALLA TANGENZIALE ...

Traffico Roma del 17-12-2018 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018 ORE 16:50 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PIUTTOSTO INTENSO IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA E DA NOMENTANA A PRENESTINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA CASILINA INCOLONNAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DALLA ...