Furbetti del contachilometri | Italia maglia nera d’Europa Truffa da 2 mld di euro

Furbetti cartellino - sì del Senato a ddl : 15.18 Via libera al Ddl Concretezza dal Senato, con 138sì,94 no e nessun astenuto. Il provvedimento, collegato alla Manovra, passa ora alla Camera. Il Ddl è composto da 6 articoli e introduce il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e per il contrasto ai "Furbetti del cartellino".S'introducono sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza per verificare il rispetto ...

Dal taglio dell'Imu sui capannoni alle norme contro i "Furbetti" della flat tax - ecco le novità della manovra : La trattativa, ora, soprattutto interna al governo. Perch per siglare un'intesa con l'Unione europea ed evitare una procedura d'infrazione dalle conseguenze pesantissime, i vicepremier Luigi Di Maio e ...

Legge di Bilancio - arriva la norma contro i «Furbetti» della flat tax Tutti gli emendamenti proposti : La flat tax al 15% alle partite Iva non viene riconosciuta alle «persone fisiche nei casi in cui l'attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro» con i quali il soggetto ...

Legge di Bilancio - arriva la norma contro i «Furbetti» della flat tax : La flat tax al 15% alle partite Iva non viene riconosciuta alle «persone fisiche nei casi in cui l'attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro» con i quali il soggetto ...

Manovra - arriva la norma contro i «Furbetti» della flat tax : La flat tax al 15% alle partite Iva non viene riconosciuta alle «persone fisiche nei casi in cui l'attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro» con i quali il soggetto ...

Manovra : stop ai Furbetti della flat tax - 4mila assunzioni nei Centri per l’impiego : Sono 54 i ritocchi di Governo e relatori: tra le novità il raddoppio dello sconto Imu sui capannoni industriali e 150 milioni fino al 2021 per ridurre i tempi di attesa della Sanità. Sarà il Senato a esaminare le proposte della maggioranza sui temi chiave “quota 100” e reddito di cittadinanza...

Manovra - stallo in commissione. Stop ai Furbetti della flat tax - 4mila assunzioni nei Centri per l’impiego : Sono 54 i ritocchi di Governo e relatori: tra le novità il raddoppio dello sconto Imu sui capannoni industriali e 150 milioni fino al 2021 per ridurre i tempi di attesa della Sanità. Sarà il Senato a esaminare le proposte della maggioranza sui temi chiave “quota 100” e reddito di cittadinanza...

Manovra 2019 - ecco gli emendamenti del governo. Puniti i Furbetti della Flat tax : L'esecutivo ha presentato un primo pacchetto di interventi. L'esame alla Camera slitta a mercoledì. Più fondi per il taglio delle liste d'attesa delle prestazioni sanitarie, 4000 assunzioni nei centri ...

I Furbetti della maratona cinese inchiodati dai video : Alzi la mano chi non ha mai preso una scorciatoia. Ci sta. Come sfruttare un passaggio in auto ed evitarsi chilometri a piedi. Ma farlo quando si gareggia in una corsa? L’idea è venuta ad almeno 258 concorrenti della mezza maratona di Shenzhen, in Cina. Individuati da qualche curioso - maledetti cellulari -, dalle mille e più telecamere del Grande Fratello che vigilia sulle nostre strade e da qualche fotografo della gara ...

I Furbetti dell'Isee : falsi 6 modelli su 10. E così la platea del reddito si restringe : ROMA Al ministero del Lavoro sono preoccupati. Sul tavolo del vice premier Luigi Di Maio c'è infatti il dossier della Guardia di Finanza sui finti poveri, i possibili destinatari del reddito di ...

Statali - addio ai Furbetti del cartellino : per il badge arrivano le impronte digitali : Si stringe la morsa intorno ai ' furbetti del cartellino ' nella pubblica amministrazione: dopo il passaggio della gestione delle visite fiscali all'Inps con il calo consistente dei giorni di malattia ...

Non chiamiamoli furbetti - sono ladri Aosta - Quelli che noi chiamiamo i Furbetti del Welfare - in un paese normale sarebbero chiamati ladri ... : In tanti anni di lavoro e di vicinanza al mondo del volontariato e del sociale ho conosciuto tante storie, per il tramite delle associazioni, di persone tartassate dalla vita che, senza un aiuto e un ...

Palermo - Furbetti del cartellino in azione all'assessorato regionale alla Salute : In Sicilia 42 dipendenti dell'Assessorato regionale alla Salute sono stati accusati di assenteismo e dovranno rispondere dei reati di truffa aggravata, accesso abusivo al sistema informatico e false ...

Palermo - assenteismo all'assessorato alla Salute : 42 Furbetti del cartellino sotto accusa : 'furbetti del cartellino' all'assessorato alla Salute della Regione Sicilia a Palemo . A finire sotto accusa sono stati 42 dipendenti dell'assessorato Regionale che, a vario titolo, risponderanno dei ...