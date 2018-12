Il capo di gabinetto del ministro Fontana | ' Riscaldamento globale? Anche colpa di Satana'

Il capo di gabinetto del ministro Fontana - Cristiano Ceresani : 'Riscaldamento globale? Colpa di Satana' : «Il riscaldamento globale? E' Colpa di Satana». Sono queste le parole di Cristiano Ceresani, capo di gabinetto del ministro per la famiglia e le disabilità Lorenzo Fontana. Durante un'intervista ...

L'ex capo di gabinetto Raineri : «Lei una zarina debole». E la sindaca replica : «Pensava solo ai soldi» : L'ultimo scontro tra la sindaca Virgina Raggi e la sua ex capo di gabinetto, il magistrato Carla Romana Raineri, va in scena in Tribunale, il giorno prima della sentenza a carico della...

