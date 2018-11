Anticipazioni Chi l’ha visto | puntata del 21 novembre 2018

Beautiful Anticipazioni Americane : Wyatt chiede a Katie di sposarlo : Wyatt non sopporta l'idea di di perdere Katie ed è pronto a tutto pur di stare con lei, anche affrontare Bill. Purtroppo ci saranno delle conseguenze!

Uomini e Donne Anticipazioni : LUIGI e LORENZO - ecco chi eliminano! : Puntata del trono classico movimentata in arrivo per LORENZO Riccardi e LUIGI Mastroianni: nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, i due tronisti hanno infatti discusso con alcune delle loro corteggiatrici. Vediamo cosa è successo… Ancora arrabbiato per l’assenza della scorsa settimana di Giulia Cavaglià a causa di un non specificato impegno di lavoro, LORENZO ha discusso nuovamente con la ragazza e l’ha ...

Anticipazioni Grande Fratello Vip : il reality chiude prima dopo il flop di ascolti : Prosegue l'appuntamento in prime time su Canale 5 con il Grande Fratello Vip 3 che si sta avviando verso le battute finali di questa edizione. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che il reality show condotto da Ilary Blasi si sta avviando verso il gran finale di questa terza edizione che non ha brillato particolarmente dal punto di vista degli ascolti, tanto che si è optato per la chiusura anticipata. La finalissima, infatti, andrà in onda con ...

GfVip - le Anticipazioni : Donatella si separano - ecco chi sarà il primo finalista : Questa sera, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 2018 : vi raccontiamo le anticipazioni. Nell'undicesima puntata scopriremo chi sarà il primo finalista di questa ...

Beautiful Anticipazioni Americane : Il Ringraziamento in casa Forrester tra rivalità e vecchi rancori : Tutti contro tutti: vecchi rancori, sete di vendetta e rivalità, sconvolgeranno la settimana del Ringraziamento della famiglia Forrester.

L’ispettore Coliandro 7 - Anticipazioni : Gue Pequeno e Iva Zanicchi guest star : Mercoledì 14 novembre, in prima serata su Rai2 a partire dalle 21.20, torna ancora una volta L’ispettore Coliandro, giunto ormai alla sua settima stagione (la prima risale al 2006). Nella nuova stagione, composta da quattro nuovi episodi, ci sarà ampio spazio anche per delle guest star d’eccezione: appariranno nelle nuove puntata anche Francesco Pannofino, Guè Pequeno, Iva Zanicchi e Gianmarco Tognazzi. Nei panni del maldestro ...

Il Grande Fratello Vip 2018 riparte da Baby K e J-Ax - il primo finalista e la chiusura anticipata : Anticipazioni 19 novembre : Il Grande Fratello Vip 2018 torna in onda e raddoppia. La puntata di oggi sarà seguita da quella di giovedì regalando al pubblico i primi due finalisti di questa sfortunata edizione. Mediaset continua a confermare il successo del programma parlando di picchi superiori al 20% di media ma, intanto, ieri sera si era diffusa la notizia di una chiusura anticipata che i vertici del Biscione hanno negato con forza. Nel comunicato congiunto di ...

GF Vip Anticipazioni : arrivano Baby K e I Ricchi e Poveri : anticipazioni Grande Fratello Vip: ospiti Baby K e I Ricchi e Poveri Domani sera andrà in onda una nuova puntata della terza edizione del GF Vip. E il portale TvBlog.it ha dato una clamorosa anticipazione su ciò che succederà domani sera in puntata, che ha già fatto molto discutere i tantissimi telespettatori sui social. Di cosa si tratta? In pratica domani sera entreranno nella casa più spiata dagli italiani la popolare cantante Baby K e I ...

Anticipazioni Uomini e donne 19 novembre - Gemma furiosa con Rocco : 'Rivestiti - fai schifo' : Prosegue l'appuntamento in prima visione su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione condotta da Maria De Filippi che ritorna in onda domani, lunedì 19 novembre, con una nuova puntata dedicata al trono over, di cui in queste ore sul sito web WittyTv, sono state pubblicate le prime Anticipazioni-video su quello che succederà. Nel dettaglio, possiamo svelarvi che ci saranno dei nuovi scontri al vetriolo tra Gemma e Rocco, i quali ...

Anticipazioni GF Vip del 19 novembre : i Ricchi e Poveri e Baby K saranno ospiti della casa : Si preannuncia scoppiettante l'undicesima puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda domani, 19 novembre, su Canale 5. In attesa dell'appuntamento speciale di giovedì prossimo, la trasmissione ha in serbo numerose sorprese per i suoi protagonisti. Innanzitutto, secondo quanto rivelato da "TvBlog", nella casa dovrebbero approdare i Ricchi e Poveri e Baby K per affiancare i concorrenti nell'allestimento di uno show musicale. Non mancherà, ...

Domenica Live Anticipazioni - ospiti 18 novembre 2018 : chi ci sarà in studio? : Domani pomeriggio, Domenica 18 novembre 2018, andrà in onda una nuova puntata di Domenica Live. La conduttrice Barbara D’Urso è pronta per un altro pomeriggio ricco di ospiti e zeppo di temi diversi: dall’attualità alla politica, fino al gossip e alla musica. Domenica Live ovviamente sarà in sovrapposizione con Domenica In, il programma della concorrenza condotto da Mara Venier. La guerra d’ascolti si gioca veramente sui ...

Domenica Live - Anticipazioni e ospiti 18 novembre : Rocco Siffredi - Rita Rusic - Cecchi Gori e… tanto GF Vip! : Un’altra puntata ricca di colpi di scena ci attende nel fine settimana con Domenica Live. Barbara d’Urso ha annunciato proprio oggi gli ospiti della puntata del 18 novembre a cominciare proprio dalle sue grandi esclusive ovvero Rocco Siffredi. L’attore porno nei giorni scorsi è stato ricoverato e nel salotto di Barbara d’Urso scopriremo tutti i dettagli con tanto di immagini che arrivano dritte dritte dall’ospedale ...