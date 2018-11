romadailynews

: Richetti è bravo e capace. Con Minniti possono lavorare bene insieme. - CarloCalenda : Richetti è bravo e capace. Con Minniti possono lavorare bene insieme. - MatteoRichetti : La mia proposta ai Democratici. Perché non sia un congresso di sola tattica. #diversamente #15novembre - romadailynews : Richetti (PD): “Minniti non ha le idee molto chiare”: Richetti (PD): “Trovo surreale che si… -

(Di lunedì 19 novembre 2018)(PD): “Trovo surreale che si voglia fare un congresso parlando di Renzi. Minniti dice di non essere renziano ma vuole i voti di Renzi, io invece dico che sono renziano e sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Minniti non ha lechiare: ha detto che il 4 marzo è stata una sconfitta peggiore di quella del 1948, ma De Gasperi nel 48 le elezioni le ha vinte. Questa prima fase delle tessere regala un vantaggio alle bande organizzate del Pd, è deprimente. Io aprirei un tesseramento online dove tutti possono accedere, non solo quelli che col blocchetto degli assegni vanno a farsi le tessere e poi vediamo quale sarebbe l’esito del congresso. Un sindaco mi ha detto: ‘ti sostengo, vorrei stare con te ma non lo posso dire perché altrimenti passo dei guai nella mia regione’. Dialogo con M5S? Questo M5S e questa destra saranno sempre i nostri avversari” Il Senatore Matteo ...