Nuovo doppio episodio di Bull 2 su Rai2 e poi stop alla programmazione? Trame 17 novembre

Video e testo di Come una danza di Raf e Tozzi - Nuovo singolo prima del doppio album e del tour : Come una danza di Raf e Tozzi è il nuovo singolo prima del doppio album che hanno annunciato per la fine del mese di novembre. Il brano è stato presentato in occasione della loro partecipazione a Che tempo che fa nella puntata del 21 ottobre. I due artisti, che hanno deciso di tornare insieme a 30 anni da Gente di mare, hanno così voluto spiegare il messaggio di Come una danza, che porta proprio la firma di Raffaele Riefoli. Come una ...

Amazon (Nuovo) Kindle Paperwhite - resistente all’acqua e con il doppio di archiviazione : Amazon presenta il nuovo Kindle Paperwhite che presenta il doppio di spazio di archiviazione e resistenza all’acqua per portarlo sotto l’ombrellone (al mare o in piscina) senza timore degli schizzi oppure per leggere in totale relax nella propria vasca da bagno. È probabilmente uno dei prodotti più venduti dell’ecommerce di Seattle, ormai basta dire la parola Kindle per capire di cosa stiamo parlando. Il più famoso degli eBook ...

VIDEO Simone Biles mitologica - il Nuovo volteggio da leggenda : doppio avanti teso e doppio avvitamento - oltre le leggi della fisica : Simone Biles continua a incantare e vuole davvero riscrivere le logiche della fisica, semplicemente la Reginetta della Polvere di Magnesio non è umana e ha spinto i limiti ancora più in là. Durante il camp di selezione USA per i Mondiali 2018 di ginnastica artistica (Doha, 25 ottobre – 3 novembre), la Campionessa Olimpica ha esibito un nuovo salto al volteggio, un elemento mai portato in gara in passato da nessuna atleta: si tratta di una ...

American Horror Story Apocalypse incontra Hotel nel Nuovo promo e i fan sperano in un doppio crossover : Nello scorso episodio di American Horror Story Apocalypse il pubblico ha assistito ai primi "momenti" dell'annunciato crossover tra Murder House e Coven. Proprio quando la situazione stava peggiorando per i superstiti, ecco che nel covo sono apparse le amate streghe e tutto è destinato a cambiare. Il pubblico era talmente concentrato sul crossover tra i due temi più riusciti della storia della serie che forse non ha notato alcuni segnali che ...