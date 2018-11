NBA | Super Irving | 43 punti | batte Toronto all' OT E LeBron gli fa i complimenti

NBA - notte da record per Lebron : con 44 punti superato il mito Chamberlain : Un'altra notte stellata in Nba. record stratosferico di Lebron James che ha superato Wilt Chamberlain per punti realizzati, diventando il quinto miglior marcatore di sempre nel grande basket americano.

NBA 2019 : i Rockets di Harden superano i Nuggets - Durant e Thompson trascinano i Warriors : Tre le partite nella notte NBA. Alla Quicken Loans Arena i Cavaliers superano 113-89 gli Hornets. Secondo successo stagionale per Cleveland e grande prova di squadra fornita dal roster di Larry Drew con ben 6 giocatori in doppia cifra. Grazie ad un Jordan Clarkson da season-high (24 punti) e ad un Tristan Thompson mostruoso sotto i tabelloni (21 rimbalzi), i Cavs sono riusciti a vincere imponendo un ritmo elevato al match fin dal primo quarto ...

NBA – Lakers super sull’asse LeBron-Chandler : il Re schiaccia - il centro stoppa gli Hawks allo scadere [VIDEO] : I Los Angeles Lakers superano di misura gli Hawks: i giallo-viola volano sull’asse LeBron James-Tyson Chandler, autori delle due giocate decisive nei secondi finali I Los Angeles Lakers hanno superato di misura (107-106) gli Atlanta Hawks portando finalmente in positivo il record stagionale che segna adesso 7 vittorie e 6 sconfitte. Il terzo successo consecutivo dei giallo-viola porta due firme: la solita di LeBron James e quella del ...

Risultati NBA – Raptors super anche con i big in ombra - vittoria Clippers all’overtime : Successo per Toronto Raptors e Los Angeles Clippers nelle due sfide della notte: i canadesi hanno vita facile contro i Knicks, i losangelini battono i Bucks all’overtime Sabato sera di grande basket che ha tenuto compagnia agli appassionati della palla a spicchi. Non solo le sfide della Serie A italiana, ma anche due interessanti match di NBA in programma: quello fra Toronto Raptors e New York Knicks e la sfida tra Los Angeles Clippers e ...

NBA 2019 - i risultati della notte (9 Novembre) : Milwaukee supera Golden State - i Clippers di Gallinari cadono a Portland : Quattro partite e qualche sorpresa nella notte NBA. I Golden State Warrios cadono in casa contro i Milwaukee Bucks. Sconfitta a Portland per i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari nonostante l’ennesima ottima prestazione dell’azzurro. Ampia vittoria per Oklahoma City contro Houston, mentre Boston supera Phoenix al supplementare. Nel match più atteso i Golden State Warriors cadono in casa contro i Milwaukee Bucks per 111-134. La ...

NBA : i Lakers vincono in volata - ai Timberwolves non bastano super Rose e le triple a segno : Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves 114-110 I Lakers stanno iniziando a farci l'abitudine: per vincere quest'anno tocca soffrire. E così, al secondo incrocio stagionale contro i T'wolves, serve ...

NBA 2019 - i risultati della notte (6 Novembre) : vincono i Clippers di Gallinari. Denver supera Boston - Golden State prosegue la striscia vincente : Nove partite nella notte NBA. Continua la striscia positiva dei Golden State Warriors, che sono arrivati alla nona vittoria consecutiva dopo aver superato 117-101 i Memphis Grizzlies. Ventisette punti per Klay Thompson, che è il miglior marcatore della partita, mentre Kevin Durant e Steph Curry chiudono rispettivamente con ventidue e diciannove punti a referto. Per Memphis ci sono i diciotto, uscendo dalla panchina, di Dillon Brooks. Altra serie ...

Risultati NBA – Sacramento a valanga su Atlanta - ok Boston e Phila : un super Gallinari non basta ai Clippers : I Kings dilagano nella ripresa e non lasciano scampo agli Hawks, sorrisi per Boston e Philadelphia mentre Charlotte cede il passo a Oklahoma Tanto spettacolo ed emozioni a non finire nella notte NBA, piena di colpi di scena e giocate da vedere e rivedere. La scena se la prendono i Sacramento Kings che asfaltano sotto 146 punti Atlanta. Una partita ricca di pathos che vive sull’equilibrio fino all’intervallo lungo, prima che gli ...

NBA : Embiid superstar - 41 punti e Clippers battuti. Non bastano i 25 punti di Gallinari : Philadelphia 76ers-L.A. Clippers 122-113 Seconda battuta d'arresto consecutiva in trasferta per i Clippers di Danilo Gallinari, caduti sotto i colpi di Joel Embiid, dominante in questo inizio di ...

Totti - superstar anche nel basket : l’NBA lo celebra al centro del Madison Square Garden! [FOTO] : Francesco Totti celebrato al centro del Madison Square Garden: sessione di foto ‘improvvisata’ per l’ex capitano della Roma, pizzicato dai fotografi tra il tifosi dei Knicks Tre giorni di vacanza in pieno relax per Francesco Totti e famiglia a New York. Dopo la visita al National September 11 Memorial & Museum, il giro in bicicletta per Central Park e lo shopping sulla Fifth Avenue e a Manhattan, l’ex capitano ...