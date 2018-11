Lamborghini Super Trofeo | i calendari 2019 Niente Monza

Lamborghini Aventador SVJ : il V12 aspirato da 770 CV la rende la migliore supercar di sempre [FOTO] : La Casa del Toro andando contro corrente per aver utilizzato un V12 aspirato “old style” è riuscita a realizzare probabilmente la migliore supercar in commercio Il nuovo capolavoro nato a Sant’Agata Bolognese – prodotto in appena 900 esemplari – è un gioiello di ingegneria e tecnologia combinate a un design altamente sofisticato che non conosce compromessi: oltre a garantire prestazioni e manovrabilità straordinarie ...