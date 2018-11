Sci alpino | Coppa del Mondo 2018-2019 | Chiara Costazza ed Irene Curtoni | le due veterane

Sci alpino - Chiara Costazza fiduciosa in vista dell’esordio a Levi : “Queste neve mi avvantaggia” : Meteo non così favorevole a Levi (Finlandia) in questi giorni che ci separano dalle ripresa della Coppa del Mondo di sci alpino che avrà in serbo due slalom: le ragazze gareggeranno sabato 16 novembre e i ragazzi il giorno seguente. Pioggia e nebbia però stanno caratterizzando questo avvicinamento e ciò non favorisce di sicuro gli atleti presenti. Saranno cinque le azzurre in questo appuntamento tra i pali stretti: Irene Curtoni, Chiara ...

Sci alpino - i favoriti della Coppa del Mondo di slalom maschile. Sarà ancora sfida Marcel Hirscher e Henrik Kristoffersen : Un trono per due. La Coppa del Mondo di slalom maschile è ormai prossima ad iniziare e domenica ci Sarà la prima gara dell’anno a Levi. Anche in questa stagione tutto sembra far presagire ad un duello a distanza tra l’austriaco Marcel Hirscher e il norvegese Henrik Kristtoffersen. Sono assolutamente loro i grandi favoriti per conquistare la Sfera di Cristallo al termine della stagione e Sarà una sfida che con ogni probabilità non si ...

Sci alpino - Slalom Levi 2018 : gli orari delle due gare e come vederle in tv. Il programma completo : Nel weekend del 17-18 novembre si disputeranno gli Slalom di Levi, prove valide per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Si torna finalmente sulla neve dopo l’antipasto di Soelden, tra l’altro andato in scena esclusivamente con il gigante femminile. In Finlandia si entrerà nel vivo della stagione che da questo momento proseguirà in maniera incessante per tutto l’inverno, si incomincia a fare sul serio e si preannuncia ...

Sci alpino - Sofia Goggia si racconta : “L’infortunio - il rientro - gli obiettivi - la nuova visione” : Sofia Goggia è ancora alle prese con la doppia frattura al malleolo esterno della caviglia destra, un infortunio patito lo scorso 19 ottobre in allenamento a Hintertux e che la costringerà a saltare la prima parte della stagione. La Campionessa Olimpica di discesa ha tolto le stampelle soltanto per qualche istante per scattare una fotografia da pubblicare sui social network e poi si è raccontata in un’intervista rilasciata a Tuttosport: ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : Stefano Gross la punta dell’Italia in slalom. Continuità di rendimento cercasi per lottare con i big : 11 Gennaio 2015, questa è la data della prima ed unica vittoria di Stefano Gross in Coppa del Mondo. Lo slalomista di Pozza di Fassa non è più riuscito da quella gara di Adelboden a salire sul gradino più alto del podio. Quella fu una stagione davvero eccezionale, visto che Gross fu secondo a Wengen e Schladming e tutto sembrava portare alla definitiva esplosione di un possibile campione tra i “rapid gates“. Da quel momento, però, ...

Sci alpino - brutto infortunio Johanna Schnarf : frattura scomposta di tibia e perone della gamba sinistra : Copper Mountain, brutto infortunio per Johanna Schnarf, già operata a Vail. Presto il rientro in Italia brutto incidente per Johanna Schnarf, 34enne finanziera di Valdaora, velocista di punta della Nazionale femminile. Ieri, durante un allenamento di gigante a Copper Mountain, Schnarf è caduta, procurandosi la frattura scomposta di tibia e perone della gamba sinistra. La sfortunata Azzurra è già stata operata, nella notte italiana, presso ...

Max Blardone docente al seminario di tecnica di Sci alpino a Barcellona : Con 16 anni di esperienza in Coppa del Mondo, Blardone ha sorpreso il pubblico con la sua passione. Due giorni davvero intensi in cui Max ha profuso entusiasmo e conoscenza nella Sala Pierre de ...

Sci alpino – Gigante FIS : Platino appena giù dal podio tra le donne a Solda : Peccato Platino, è fuori dal podio nel replay del Gigante FIS di Solda. Vince la polacca Majerczyk Nel replay del Gigante FIS di Solda l’Italia non riesce a tornare sul podio. Miriam Kirchler, seconda nella prova di lunedì, ha chiuso al sesto posto, mentre Elisa Platino, che aveva terminato al terzo posto la prima manche ha perso una posizione scivolando fuori dalle prime tre per sette centesimi. A vincere è stata così la ...

Sci alpino – Gigante FIS : Canins secondo a Solda - Baruffaldi si aggiudica il Gp Italia Senior : Canins secondo nel Gigante FIS di Solda, il Gran Premio Italia Senior va a Stefano Baruffaldi A vincere è ancora un austriaco, ma almeno stavolta, nel secondo Gigante FIS consecutivo disputato a Solda, l’Italia sale sul podio. Simon Rüland e Raphael Haaser si scambiano le posizioni rispetto a 24 ore fa con il primo che trionfa e il secondo che completa il podio. Tra loro c’è Matteo Canins, atleta della squadra C della ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : Italia e l’atavico problema dello slalom femminile. Le nuove giovani su cui investire : La Coppa del Mondo di sci alpino riparte da Levi, dove sabato è in programma il primo slalom femminile dell’anno. Una specialità nella quale l’Italia fatica ormai da molte stagioni ad essere un minimo competitiva (l’ultima vittoria risale al 2007 e l’ultimo podio al 2011). Una crisi quella nei “rapid gates” che non sembrava davvero trovare la parola fine per la squadra azzurra e dove anche il ricambio ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : Alex Vinatzer e Fabian Bacher - due giovani per rilanciare lo slalom azzurro : Domenica, incrociando le dita, inizierà ufficialmente la stagione maschile 2018/19 di sci alpino. Dopo la cancellazione dello slalom gigante di Soelden, infatti, la Coppa del Mondo riparte dallo slalom speciale di Levi, in Finlandia. La prima vera occasione, dunque, per vedere all’opera gli atleti del Circo Bianco e, nel caso dell’Italia, per capire come i nostri rappresentanti approcceranno alla nuova stagione, in una disciplina ...