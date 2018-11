Salvini a Napoli | carica della polizia contro i centri sociali

Napoli - Salvini : “Contro emergenza rifiuti imporremo un termovalorizzatore per ogni provincia” : “Temo che si rischi il disastro ambientale. Non c’è programmazione e c’è incapacità. Potrei pensare che non si siano costruiti i termovalorizzatori perché c’è qualche interesse. Occorre il coraggio di dire che serve un termovalorizzatore per ogni provincia. Ormai le nuove tecnologie provano che non c’è assolutamente alcun impatto sulla salute. Voglio pensare che ci sia solo incapacità amministrativa: posso solo ...

Salvini : Napoli - rischio disastro habitat : 13.50 "Temo si rischi il disastro ambientale, si rischia emergenza a livello mondiale, sia sanitaria e sociale. Non c'è programmazione e c'è incapacità". Così il ministro dell'Interno Salvini, al termine del comitato per l'Ordine pubblico a Napoli.Fra i temi toccati anche la droga."Sullo spaccio,ripeto, porterò al ministro Bonafede una proposta di legge per quintuplicare le pene oggi previste".E inoltre "106 vigili in più" Contestazioni dai ...

Tensioni a Napoli contro Salvini - ferito un manifestante. Il ministro : "106 vigili in più e sgomberi entro l'anno" : Il gruppo di manifestanti del centro sociale Insurgencia in piazza a Napoli contro la visita del ministro Salvini ha tentato di forzare il blocco della Polizia all'interno della Galleria Umberto, a pochi metri dalla Prefettura dove è in corso il comitato per l'ordine pubblico con il vice premier. Gli agenti li hanno respinti con una carica di alleggerimento. Momenti di tensione e uno dei giovani è stato colpito con un manganello ...

Napoli - centri sociali contestano Salvini : scontri con la polizia - un giovane ferito : scontri con la polizia e un 15enne ferito alla testa nelle proteste per la visita di Matteo Salvini a Napoli. Il centro sociale Insurgencia ha contestato il ministro dell’Interno, in città per partecipare al comitato per l’ordine e la sicurezza, con un corteo arrivato fin dentro la Galleria Umberto, a poche decine di metri dalla Prefettura, dove era in corso la riunione del vicepremier con le autorità locali. Il loro avvicinamento al ...

Salvini a Napoli - scontri in strada tra centri sociali e forze dell’ordine Diretta : I disordini scoppiati per la riunione del Comitato ordine e sicurezza pubblica nella Prefettura partenopea, presieduta dal ministro dell’Interno

Salvini a 360 gradi su Napoli : 'Al Vasto allontanati 140 immigrati. Catacombe - il Vaticano ci verrà incontro' : Il ministro degli Interni Matteo Salvini è giunto nella Prefettura di Napoli dove presiede a riunione del comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza. Salvini, lo scorso 2 ottobre, nel corso della ...

