Al via le Giornate dell' Energia di Trevi

MONSTERS Taranto Horror Picture Show : al via le Giornate della paura : Ci saranno novità scelte fra le più interessanti produzioni cinematografiche di tutto il mondo, spesso svantaggiate dalla normale programmazione in sala come Hostile , di Mathieu Turi e The End? L'...

RISULTATI SERIE C / Classifiche aggiornate : allungo Pordenone - via alle altre partite! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE C: Diretta gol live score delle partite e la classifica aggiornata dei gironi A, B e C. Si accende oggi 17 ottobre 2018 la 7^ giornata del terzo campionato italiano. (Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 20:18:00 GMT)

Giornate Fai a Ragusa rinviate per maltempo : Le Giornate Fai 2018 in programma il 13 e 14 ottobre a Ragusa sono state rinviate per l'allerta meteo arancione della Protezione Civile.

Giornate Fai d'Autunno il 13 e 14 ottobre : ecco i luoghi aperti a Pavia : Pavia, 11 ottobre 2018 - Alla scoperta dei tesori della Lombardia "nascosta" con le Giornate Fai d'Autunno 2018 . Le bellezze poco conosciute e inaccessibili della nostra regione protagoniste nel ...