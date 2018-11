Ancora privatizzazioni? Non è un cambiamento nè una novità

huffingtonpost

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Come spesso è accaduto negli ultimi 25 anni della politica italiana, ogni volta che si pone un problema di bilancio, o di necessità di far quadrare i conti, i vari governi che si sono succeduti, hanno inserito una voce nelle entrate previsionali, che riguarda le. Cioè vendiamo il patrimonio dello Stato, per poter ripagare i debiti, mentre rimane intatta una montagna enorme di patrimonio privato accumulato. Anche il governo 5 Stelle–Lega manda una lettera a Bruxelles in cui c'è scritto chiaro e netto che nel 2019 aumenteranno il montedi 18 miliardi di euro.Non c'è niente da fare, tutti i governi che si sono succeduti con le diverse forze politiche hanno proposto le solite vecchie storie. Per cui a pagare sono due volte i cittadini più poveri, mentre a incassare sono due, tre, quattro volte quelli più ...