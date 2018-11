Vino | a Marco Simonit il ' Premio Michele D' Innella' di Vinibuoni d' Italia

Sul set blindato di Fa Vino - il boss pentito Buscetta per Marco Bellocchio : Le riprese del film 'il traditore' a Rebibbia Nell'aula bunker di Rebibbia le parole che hanno fatto la storia di Cosa Nostra risuonano dure e gravi, come se nella ricostruzione cinematografica ...

Sul set blindato di FaVino - il boss pentito Buscetta per Marco Bellocchio : Nell’aula bunker di Rebibbia le parole che hanno fatto la storia di Cosa Nostra risuonano dure e gravi, come se nella ricostruzione cinematografica acquistassero quell’aura shakespeariana che le cronache dell’epoca non potevano restituire: «Pensavo di ascoltare il ruggito dei leoni - tuona il super-pentito Tommaso Buscetta interpretato da Pierfranc...