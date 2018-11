Dipendenti pubblici | dal prossimo aprile solo 8 euro in più in busta paga

Scuola - dal 2019 solo 40 euro di aumenti lordi per oltre 3 milioni di Dipendenti pubblici : ... gli Stati europei sopra i 2mila miliardi di euro Cambio ora solare e ora legale nel mondo: dov'è ancora in vigore © Italiaonline S.p.A. Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.à r.l. P. ...

Scuola - dal 2019 solo 40 euro di aumenti lordi per oltre 3 milioni di Dipendenti pubblici : Sarà di appena 40 euro al mese, 500 euro lordi annui, l'aumento stipendiale medio in arrivo per i dipendenti pubblici, quindi anche dei docenti e Ata della Scuola. Si rivela davvero poco produttivo lo ...

Speciale Manovra/1 - Dipendenti pubblici - 1 - 1 miliardi ai contratti ma il 70% dei fondi è già bloccato : La Manovra mette sul piatto del prossimo anno 1,1 miliardi per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego. Ma il 70% di questi fondi è già «prenotato» per vincoli di legge o per destinazioni di fatto obbligate. Sul tavolo delle trattative restano 330 milioni, che si tradurrebbero in un aumento medio da poco meno di 10 euro a dipendente. E anche per il 2020 e 2021 i binari sono stretti...

Identità digitale - MEF : nuovi servizi per 2 milioni di Dipendenti pubblici con Poseidon : Il progetto, che vede il Ministero dell'Economia e delle Finanze , MEF, a capo di un consorzio di 10 partner europei, università, soggetti pubblici e privati provenienti da sette diversi Paesi,, è ...

Pensioni - "rischio caos" con Quota 100 : cosa preoccupa un milione di Dipendenti pubblici : Allarme di Confintesa: "Più di un milione di dipendenti pubblici in Italia rischia di avere seri problemi per andare in...

Manovra 2019 e Riforma pensioni/ Quota 100 a rischio per i Dipendenti pubblici : La Riforma delle pensioni basata su Quota 100 nella Manovra 2019 potrebbe presentare dei problemi per i dipendenti pubblici: l’allarme arriva da Confintesa(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 13:41:00 GMT)

INPS - bando borse di studio all’estero per figli dei Dipendenti pubblici 2019/20 : L’INPS ha attivato ha attivato il bando di concorso per 1.500 borse di studio all’estero riservato ai figli e agli orfani di dipendenti o pensionati pubblici che sono iscritti al fondo della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Il bando, relativo all’anno scolastico 2019/2020, è destinato agli studenti che nel corrente anno scolastico siano iscritti al II o III anno della scuola secondaria superiore. La prsentazione ...

Dal Cdm luce verde all'identificazione biometrica per i Dipendenti pubblici : Il CdM ha dato oggi il via libera ad una misura per introdurre un'identificazione biometrica per i pubblici dipendenti. Lo ha annunciato la ministra alla Pa Giulia Bongiorno. "Non si tratta di ...

PENSIONI - SUD ITALIA COME IL PORTOGALLO/ Ultime - la detassazione non vale per gli ex Dipendenti pubblici : PENSIONI, sud ITALIA COME il PORTOGALLO. Ultime notizie, la proposta di Fratelli d'ITALIA “Niente tasse in Sicilia per 10 anni". Evitare la fuga di anziani nella nazione lusitana(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 15:46:00 GMT)

Dipendenti pubblici assenteisti - 26 arresti a Massa Carrara : Prosegue l' operazione Dipendenti pubblici assenteisti a Massa Carrara dove dalle prime ore di questa mattina i carabinieri, coordinati dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa, ...