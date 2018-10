Cina | incidente in miniera | crollano massi | 2 morti

Meghan Markle - primo discorso da Duchessa e incidente in cuCina : Meghan Markle prosegue nel suo impegno in cucina a sostegno delle donne coinvolte nella tragedia della Grenfeel Tower, partecipando a un party dove ha tenuto il suo primo discorso da Duchessa del Sussex. L’occasione dell’evento è la promozione del libro Together: Our Community Cookbook, di cui Meghan ha scritto la prefazione,che contiene le ricette delle donne coinvolte nel rogo del grattacielo. Lady Markle si è presentata ...

Negramaro - Lele ricoverato per un'emorragia cerebrale : incidente in pisCina : Grande spavento per Emanuele Spedicato, detto Lele: il chitarrista dei Negramaro è stato trasportato in ospedale dopo aver avuto un malore, mentre si trovava a bordo piscina in compagnia della moglie Clio. Secondo quanto riportato dal Quotidiano di Puglia, Lele sarebbe stato portato in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce questa mattina. Il musicista [VIDEO]è stato ricoverato d'urgenza ed è stato sottoposto ad una serie di controlli neurologici ...

Morto bimbo di 4 anni incastrato nel nastro trasportatore/ Latina - incidente in azienda agricola di TerraCina : Il bambino di 4 anni che ieri a Terracina era rimasto incastrato in un nastro trasportatore di una azienda agricola è Morto, si indaga su cosa sia veramente successo(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 15:22:00 GMT)