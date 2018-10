M5s avverte la Lega | modifiche al decreto fiscale o salta tutto

agi

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Via dal dllo scudo penale per i reati di riciclaggio e lo scudosui capitali all'estero. Se ilnon sarà modificato, rischia dire. E' questa la linea di M5s, senza se e senza ma, che si aspetta - secondo quanto si apprende da fonti di governo autorevoli - che lasia d'accordo nel togliere queste norme anche per rispettare il contratto di governo che tiene in piedi l'esecutivo giallo-verde. In realtà il leader leghista, Matteo Salvini, ha detto chiaramente che il provvedimento non va modificato perché è stato approvato all'unanimità in Consiglio dei ministri. Ed esclude per domani nuovi vertici o un altro Cdm. Ma i 5 stelle, sempre secondo quanto trapela, non sono disposti a cedere di un millimetro su questi punti. E viene spiegato che il presidente del Consiglio, Giuseppe ...