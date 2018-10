Jeep Renegade | il Model Year 2019 ufficializzato in Brasile

Jeep Renegade Phev - Pietro Gorlier : “verrà prodotta a Melfi” : Sergio Marchionne, nella sua ultima uscita per il piano industriale a giugno, l’aveva ribadito: “Investiremo 9 miliardi di dollari per l’elettrificazione dei nuovi prodotti, perché una delle nostre priorità è ridurre la nostra dipendenza dal petrolio.” E il suo successore Mike Manley va proprio in quella stessa direzione: la Jeep Renegade Phev , con tecnologia ibrida plug-in,verrà prodotta stabilimento italiano di Melfi. E’ ...

Jeep Renegade ibrido : ecco le prime presunte foto spia : La settimana più grande casa automobilistica del mondo ha dichiarato a giugno che investirà 9 miliardi di euro in auto elettriche ed ibride nei prossimi 5 anni per riuscire a diventare pienamente ...

Jeep Renegade : il marchio sconta il prezzo del SUV in Brasile : Sport 1.8 Flex AT : R$ 85.490 anziché R$ 91.990 , circa 19.466 euro, . Longitude 1.8 Flex AT : R$ 91.490 , circa 19.360 euro, invece di R$ 96.990 , circa 20.524 euro, . Limited 1.8 Flex AT : R$ 96.