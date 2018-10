Atalanta | Rigoni | sogno il Real Madrid

Serie A Atalanta - Rigoni : «Messi idolo - Dybala un amico» : BERGAMO - "Beckham mi piaceva molto e guardavo con attenzione come calciava il pallone. Poi Ronaldinho, e alla fine è arrivato Messi che ha superato tutti. Per me Messi è imparagonabile a tutti gli ...

Serie A Atalanta - Rigoni : «L'errore di Firenze è superato» : BERGAMO - "Ormai la partita con la Fiorentina con l'errore determinante dell'arbitro è alle spalle, domenica con la Samp vincere è fondamentale" . Emiliano Rigoni chiude così le polemiche sul rigore ...

VIDEO Milan-Atalanta 2-2 - gli highlights della partita : il gol beffa di Rigoni gela San Siro : Il terzo gol consecutivo di Gonzalo Higuain non è sufficiente per regalare al Milan i tre punti nella sfida contro l’Atalanta, valida per quinta giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. A San Siro termina 2-2 e i rossoneri, in vantaggio due volte coi gol del Pipita e di Giacomo Bonaventura, sono stati raggiunti dalle marcatura del Papu Gomez e di Emiliano Rigoni nel recupero del secondo tempo. Riviamo gli highlights ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Milan-Atalanta 2-2 - pareggio pirotecnico a San Siro - Rigoni salva gli orobici al 91' : A San Siro Milan-Atalanta, sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Calcio di Serie A 2018-2019, termina 2-2. Un pareggio pirotecnico a San Siro con i padroni di casa passati due volte in vantaggio grazie a Gonzalo Higuain al 2′ e a Giacomo Bonaventura al 61′. orobici capaci di recuperare in entrambe le circostanze prima con il Papu Gomez al 54′ e poi con Emiliano Rigoni al 91′. Un risultato che vede le due ...

Emiliano Rigoni : 'Per l'Atalanta ho rifiutato la Juve' : La Premier è il miglior torneo al mondo dopo la Serie A: vorrei essere acquistato dall'Atalanta o da un'altra europea". Con un pensierino all'Argentina: "Penso alla nazionale e qui posso raggiungere ...

Atalanta - fenomeno Emiliano Rigoni : l’attaccante incanta l’Olimpico con una prestazione pazzesca : Nella giornata di ieri è andata in scena l’ultima partita della seconda giornata del campionato di Serie A, in campo sono scese Roma e Atalanta che hanno regalato spettacolo e grandi emozioni. Un grande protagonista è stato sicuramente l’attaccante Emiliano Rigoni, autore di una doppietta strepitosa nella gara dell’Olimpico. Le critiche del tecnico Gasperini sul mercato portato avanti dalla dirigenza hanno spinto ...

Roma-Atalanta 3-3 - partita d’altri tempi all’Olimpico. Rigoni super - Pastore is back : Roma-Atalanta- Finisce 3-3 il monday-night della 2^ giornata di campionato. Roma in vantaggio al primo affondo grazie ad un super gol di Pastore su magnifico colpo di tacco, abile a sfruttare un traversone dalla destra. Rimonta immediata atalantina grazie ai gol di Castagne e Rigoni in rapida successione, poi sigillo ancora di Rigoni per il […] L'articolo Roma-Atalanta 3-3, partita d’altri tempi all’Olimpico. Rigoni super, ...