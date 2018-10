Vela – Barcolana | Spirit of Portopiccolo vince con record | tutte le IMMAGINI della 50ª

Vela - Spirit of Portopiccolo vince la 50esima Barcolana : 'Successo voluto' : In tutta onestà, una volta terminata la fatica del Giro del Mondo avrei voluto fare la Barcolana in totale relax, ma quando Furio mi ha presentato il progetto non ho potuto dire di no all'opportunità ...

Vela – Alberto Rossi con il suo Woodpecker chiude la Barcolana50 in quinta posizione : La partecipazione dello Swan 90 Woodpecker Cube – Generali di Alberto Rossi alla 50° edizione della Barcolana è un successo L’armatore anconetano, coadiuvato nelle scelte tattiche dal triestino Michele Paoletti e da alcuni degli uomini delle fila dell’Enfant e Petite Terrible sailing team, ha chiuso la regata in quinta posizione, in una flotta record di oltre 2600 barche. A precedere Woodpecker Cube sulla linea ...

Vela – Barcolana50 : strepitoso successo di Spirit of Portopiccolo - quinta vittoria per Bolzan : Barcolana50, Alberto Bolzan su Spirit of Portopiccolo vince la sua quinta Barcolana Completa il percorso in 57 minuti e una manciata di secondi, stabilendo il record di percorrenza del nuovo percorso della regata, e conquista per il secondo anno consecutivo il trofeo della Barcolana: questa l’esperienza di oggi di Spirit of Portopiccolo, maxi di 85 piedi guidato da Gabriele Benussi che impegnava a bordo un equipaggio ...

Vela - Barcolana 50 : vince Spirit of Portopiccolo : Spirit of Portopiccolo, con i fratelli Furio e Gabriele Benussi, ha vinto l'edizione 50 della Barcolana di Trieste: per i fratelli triestini si tratta del secondo successo consecutivo.La barca ...

BARCOLANA fa 50 : per la regata a Vela un'altra edizione da record. : La seconda domenica di ottobre, quest'anno domenica 14 ottobre , le Frecce Tricolori inaugureranno la grande festa della BARCOLANA dopo il solenne alzabandiera in Piazza Unità d'Italia, alle ore 10.30 ...

Vela : partnership Barcolana-One Ocean : ... ormeggiato di fronte a piazza Unità d'Italia: con in suoi 118 piedi, 36 metri, è la barca più lunga mai iscritta alla Barcolana, parteciperà alla 50/a regata più numerosa del mondo come ...

Vela : partnership Barcolana-One Ocean : ... ormeggiato di fronte a piazza Unità d'Italia: con in suoi 118 piedi, 36 metri, è la barca più lunga mai iscritta alla Barcolana, parteciperà alla 50/a regata più numerosa del mondo come ...

Vela : partnership Barcolana-One Ocean : ... ormeggiato di fronte a piazza Unità d'Italia: con in suoi 118 piedi , 36 metri, è la barca più lunga mai iscritta alla Barcolana, parteciperà alla 50/a regata più numerosa del mondo come ...

Vela : partnership Barcolana-One Ocean : ... ormeggiato di fronte a piazza Unità d'Italia: con in suoi 118 piedi , 36 metri, è la barca più lunga mai iscritta alla Barcolana, parteciperà alla 50/a regata più numerosa del mondo come ...

Vela – Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport – Barcolana Young : niente vento a Trieste : Inizio con nulla di fatto alla 5ª tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport-Barcolana Young: giornata nuvolosa e assenza di vento hanno dato ampie possibilità di socializzare tra i 466 partecipanti, ma poche per regatare. Numeri record a Trieste con 466 timonieri iscritti, di cui 261 cadetti (9-11 anni) e 205 juniores (12-15 anni) Partenza della 5ª tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport – Barcolana Young senza vento a ...

Barcolana 50 : Trieste capitale della Vela : ANSA, - Trieste, 5 OTT - Qualora qualcuno avesse avuto dei dubbi, la 50/a edizione della Barcolana si conferma la regata più grande del mondo. Oggi gli iscritti hanno toccato quota 1.186. E mai si ...

Barcolana 50 : Trieste capitale della Vela : ANSA, - Trieste, 5 OTT - Qualora qualcuno avesse avuto dei dubbi, la 50/a edizione della Barcolana si conferma la regata più grande del mondo. Oggi gli iscritti hanno toccato quota 1.186. E mai si sono registrati così tanti maxiyacht, sottolineano gli organizzatori, a partire dal Viriella , 116 piedi, il più grande mai iscritto alla ...

Barcolana 50 : Trieste capitale della Vela : ANSA, - Trieste, 5 OTT - Qualora qualcuno avesse avuto dei dubbi, la 50/a edizione della Barcolana si conferma la regata più grande del mondo. Oggi gli iscritti hanno toccato quota 1.186. E mai si sono registrati così tanti maxiyacht, sottolineano gli organizzatori, a partire dal Viriella, 116 piedi, il più grande mai iscritto alla ...

Vela – Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport : a Trieste la festa della Barcolana Young : La Vela del futuro pronta per l’ultima tappa 2018 del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport: a Trieste, il 6 e 7 ottobre, la festa della Barcolana Young Con il primo week end di ottobre e la Barcolana Young organizzata a Trieste dalla Società Velica di Barcola e Grignano si concluderà il Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport 2018 dopo 5 tappe itineranti, che durante la stagione 2018 da nord a sud hanno fatto scoprire, grazie alla Vela, ...