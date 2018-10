Balotelli vuole tornare in Serie A | Areola e Di Maria sogni proibiti

Il futuro di Balotelli secondo Vieira : “vuole andare via” : Mario Balotelli, secondo l’allenatore del Nizza Patrick Vieira, vuole andare via della suo club: ecco le parole del francese “Il giocatore vuole andare via, quindi non posso dichiarare che resterà qui. Il club proverà a fare il possibile per concretizzare la sua cessione”. L’allenatore del Nizza, Patrick Vieira, si esprime così in merito a Mario Balotelli. L’ex attaccante del Milan è nel mirino di numerose ...