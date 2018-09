This Is Us 3×01 recensione | un cuore spezzato

ilnotiziangolo

: This Is Us 3×01: il ritorno dei fratelli Pearson - #3×01: #ritorno #fratelli #Pearson - zazoomblog : This Is Us 3×01: il ritorno dei fratelli Pearson - #3×01: #ritorno #fratelli #Pearson -

(Di mercoledì 26 settembre 2018)Is Us 3×01– La prima puntata della terza stagione è andata in onda su NBC il martedì, 25 settembre 2018. “Ave Maria” ci aggiorna su quanto sta accadendo alla famiglia Pearson, divisa fra drammi e nuove felicità. InIs Us 3×01 diamo uno sguardo anche al primo incontro fra Jack e Rebecca, come ci suggerisce il sottotitolo “Nove dollari“. Attenzione, l’articolo contiene SPOILER.Is Us 3×01 sinossi in breve Kevin, Kate e Randall festeggiano il loro 38° compleanno. Per tutti e tre i fratelli la giornata andrà storta per qualche motivo. Beth infatti scopre della relazione fra Kevin e Zoe e va su tutte le furie. Deja non è ancora pronta a valutare la sua adozione e Randall non riuscirà a conquistarla ancora una volta. Per Kate e Toby il dramma è maggiore: non potranno avere figli. Nel passato, Jack fa di tutto per ...