: Aquarius punta verso Marsiglia, la Francia prova a frenarla: 'Attracchi nel porto più vicino' - HuffPostItalia : Aquarius punta verso Marsiglia, la Francia prova a frenarla: 'Attracchi nel porto più vicino' - HuffPostItalia : Aquarius punta a Marsiglia ma la Francia dice no: 'Porti sicuri a Malta o in Italia, non possiamo reinventare la ge… - AntonioGargaro7 : RT @valy_s: Ah... #Aquarius si sta dirigendo verso #Marsiglia La solidarietà di #Macron,se mai è iniziata, è già finita: la #Francia tenta… -

(Di martedì 25 settembre 2018) "Le condizioni meteo stanno peggiorando e nelle prossime ore aspettiamo mare con onde fino a 5 metri. Per questo diventa importante e fondamentale trovare un porto per sbarcare in sicurezza tutte queste persone", suonano come un appello le parole di uno dei membri dell'equipaggio della nave. L'imbarcazione, che ha a bordo 58 migranti soccorsi tra giovedì e sabatoad attraccare nel porto di. Ma l'equipaggio ha dovuto incassare il "no" delle autorità francesi: "Per ora, lano", ha affermato, categorico, il ministro dell'Economia di Parigi, Bruno Le Maire. Una posizione, questa, ribadita dal ministro francese per gli Affari europei, Nathalie Loiseau,: I, ha affermato, sono "ino a(...) Non possiamo reinventare la geografia".La nave per il momento, comunque, si sta dirigendo verso la.UPDATE: At 4.30am the ...