Salvini | “Non si può vivere col terrore anche nella propria camera da letto”

Foa - Salvini : “B. convinto con stop a tetti pubblicità in tv? Non ho tempo per pensare a questo”. E sull’Iva : “Non aumenterà” : “Se ho convinto Berlusconi su Foa con la certezza che i tetti alle pubblicità in tv non si faranno? Non ho tempo per pensare a questo, penso alla manovra e ai decreti immigrazione e sicurezza“. Così Matteo Salvini, entrando a Palazzo Grazioli per il vertice del centrodestra con il leader di Forza Italia e quello di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Salvini ha negato problemi sugli stessi decreti, dopo lo slittamento del ...

Legittima difesa della discordia<br>Bonafede contro Salvini : “non gli compete” : Di riforma della Legittima difesa tutti parlano nel governo Conte tranne il diretto interessato, il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. O meglio, il Guardasigilli ne ha parlato ma solo dopo che sull’argomento aveva discettato nelle ultime ore anche la ministra della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno (Lega) mentre è di qualche giorno fa lo scontro tra il numero uno del Viminale Matteo Salvini e il presidente dell’Associazione ...

Legittima difesa - Bonafede : “Non è competenza di Salvini. Da Anm parole molto generiche e sbagliate” : “Sia il decreto sicurezza, sia quello sull’immigrazione sono al vaglio degli uffici legislativi e stiamo lavorando benissimo. C’è già stato un primo studio dei decreti in questione, in cui non risultano particolari criticità. Ovviamente c’è qualcosa da limare”. Sono le parole del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ospite de L’Aria che Tira, su La7. E sul fatto che la domanda di un richiedente asilo ...

Elisa Isoardi e l’ammissione di Salvini : “Non avrebbe potuto dirmi cosa più bella” : Elisa Isoardi è tornata a parlare di Matteo Salvini: le ultime dichiarazioni sul fidanzato Elisa Isoardi è molto innamorata di Matteo Salvini. Che, nonostante i numerosi impegni da Vicepremier e Ministro dell’Interno, riesce sempre a supportarla e sostenerla. Soprattutto in questo periodo importante, durante il quale la conduttrice piemontese ha preso le redini de La […] L'articolo Elisa Isoardi e l’ammissione di Salvini: ...

Ponte Morandi - Toti : “Non tollereremo ritardi del governo”. Salvini : “Scegliere commissario in accordo con gli enti locali” : Non si placa il botta e risposta a distanza tra il governo e la Regione Liguria sulla ricostruzione del Ponte Morandi. L’ultima mossa la mette a segno Giovanni Toti. Il nuovo affondo del governatore è arrivato su Facebook: “Ora il governo ha fatto un decreto su Genova, ma se i tempi per la ricostruzione del Ponte Morandi non saranno quelli previsti da noi – entro settembre l’inizio della demolizione e entro novembre l’inizio ...

Migranti - Salvini contro tutti : “Non ci servono nuovi schiavi” : È stato un Salvini scatenato, quello che ieri s’è mosso sul palcoscenico di Vienna. Ha litigato con il collega lussemburghese e il maltese. Ha intavolato trattative con il tunisino. Ha fatto in tempo a ostentare l’unità d’intenti con gli austriaci. Ha snobbato il tedesco. In effetti, la copertina di «Time» è meritata: appare sempre più come l’uomo ...

Vienna - battibecco Salvini-Asselborn al vertice dei ministri : “Non abbiamo bisogno di migranti”. “Merde alors!” : Diverbio, con imprecazione, tra Matteo Salvini e il ministro degli Esteri del Lussemburgo Jean Asselborn al vertice di Vienna durante l’intervento del vicepremier leghista. Alla frase pronunciata da Salvini durante il suo intervento, “non abbiamo l’esigenza di avere nuovi schiavi per soppiantare i figli che non facciamo più”, il collega lussemburghese ha sbottato per poi commentare con l’imprecazione “merde alors” ...

Juncker telefona a Conte “Allibito da attacchi Salvini”/ Ultime notizie “Non colpa UE il crollo ponte Genova" : Ue, Juncker: “No al nazionalismo che odia gli altri". Ultime notizie, il presidente della Commissione all'Europarlamento: "Progetto di pace, Europa tollerante"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 18:47:00 GMT)

Salvini - PENSIONI : QUOTA 100 A 62 ANNI/ Ultime notizie - la Lega “Non accettiamo compromessi al ribasso” : SALVINI “PENSIONI a QUOTA 100 e al massimo a 62 ANNI”. Ultime notizie, il ministro dell'Interno, ospite presso la trasmissione di Porta a Porta, ha aggiunto “Dalla pace fiscale 20 miliardi". Un messaggio subito agli italiani. E’ questa la missione del ministro dell’interno, Matteo SALVINI, e della Lega, in vista della prima manovra finanziaria del nuovo governo giallo-verde. Obiettivo, modificare la tanto agognata legge Fornero, ...

Salvini : “Onu? Non accettiamo lezioni”/ Ultime notizie : “Non c'è allarme razzismo - ora valutiamo taglio fondi” : Onu: "violenza e razzismo in Italia, invieremo team". L'allarme verso migranti, Rom e persone di discendenza africana, immediata la replica di Salvini che smentisce e va all'attacco(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 20:52:00 GMT)

Salvini : “Andai da Trump perché dicevano fosse evasore e pervertito”. Mentana scherza : “Non avevi bisogno di andare così lontano” : “perché hai sentito il bisogno di andare da Trump?” ha chiesto il direttore del Tg LA7, Enrico Mentana, al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, durante un’intervista nella sede della Fondazione Don Gino Rigoldi a Milano. “Ero curioso: dicevano tutti fosse un pervertito, evasore fiscale, omofobo, islamofobo” ha iniziato a rispondere il leader della Lega, quando Mentana lo ha interrotto: “Non avevi ...

Onu : “In Italia violenza e razzismo - invieremo un team”. Salvini : “Non accettiamo lezioni” : L’Onu è pronto a inviare personale in Italia contro l’ondata di violenza e razzismo che è stata segnalata “contro migranti, persone di discendenza africana e rom”. Condanna anche per il respingimento delle navi delle Ong, un atto che ha "conseguenze devastanti", secondo l'alto commissario per i diritti umani Michelle Bachelet. Salvini replica: "Non accettiamo lezioni da nessuno, tantomeno dall'Onu".Continua a leggere

Salvini indagato : “Ci sono magistrati con simpatie politiche”/ Ultime notizie : “Non sono un sequestratore” : Salvini indagato per Diciotti: Anm risponde agli attacchi ai giudici del ministro dell'Interno. Ma intanto è giallo su #complicediSalvini: boom su Twitter. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 15:50:00 GMT)

“Non è un golpe giudiziario”. La retromarcia di Salvini. Dietro il ripensamento (anche) un colloquio con Di Maio : Davanti a Villa d'Este si scatena la bagarre. Un corpo a corpo tra giornalisti e operatori da un lato, sicurezza e forze dell'ordine dall'altro. L'attesa per Matteo Salvini è spasmodica. Il problema? Le telecamere sono puntate verso l'ingresso, ma "il ministro vuole lo sfondo del lago". Richiesta respinta al mittente. Il ministro dell'Interno esce, e alla prima risposta si capisce già il messaggio che è venuto a comunicare ...