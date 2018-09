Berlusconi ha detto che si candiderà alle europee

Vittorio Feltri : Giovanni Minoli il migliore per la presidenza Rai - ma Silvio Berlusconi ha detto no : Noi di Libero non ci nascondiamo dietro a un dito. Abbiamo ieri suggerito a Salvini e compagnia cantante, con un articolo di Francesco Specchia, di spingere Giovanni Minoli alla presidenza della Rai. ...