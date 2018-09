Badminton | i tornei della settimana | Carolina Marin inarrestabile | trionfa in Cina

Badminton - i risultati degli ultimi tornei prima dei Mondiali. Giappone col vento in poppa : Si sono conclusi gli ultimi tornei di Badminton prima dei Mondiali che scatteranno nella notte italiana a Nanchino, in Cina: sugli scudi la squadra Giapponese, capace di dominare nel torneo di casa e di strappare un titolo anche in Russia. Nella rassegna iridata però, molto probabilmente, la musica sarà ben diversa. risultati Akita Masters (Giappone) Singolare maschile Sitthikom Thammasin (Thailandia) batte Ihsan Maulana Mustofa (Indonesia) ...