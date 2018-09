Conte | Faremo la pace fiscale

blogo

: RT @LaVeritaWeb: Il premier Giuseppe Conte: «Il fisco è iniquo. La flat tax ci sarà ma non potrà andare subito a regime». Matteo Salvini e… - marcovinci14 : RT @LaVeritaWeb: Il premier Giuseppe Conte: «Il fisco è iniquo. La flat tax ci sarà ma non potrà andare subito a regime». Matteo Salvini e… - MariaRitaDAdamo : RT @LaVeritaWeb: Il premier Giuseppe Conte: «Il fisco è iniquo. La flat tax ci sarà ma non potrà andare subito a regime». Matteo Salvini e… - emizarreCn69 : RT @LaVeritaWeb: Il premier Giuseppe Conte: «Il fisco è iniquo. La flat tax ci sarà ma non potrà andare subito a regime». Matteo Salvini e… -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) È un Giuseppeorgogliosamente populista quello che ha risposto alle domande di Mario Giordano oggi su La Verità, un'intervista a 360 gradi in cui il Presidente del Consiglio ha ribadito di essere assolutamente in linea coi due vicepremier, a cominciare dalla discussa posizione di Matteo Salvini sulla gestione dei flussi migratori e sul rimpatrio dei clandestini.La legge di bilancio è dietro l'angolo eha già sposato la nuova linea emersa in queste ultime ore. Si è passati da un "entro la fine dell'annotutto" ad un "le cose per gradi" e questo vale per le principali promesse di Lega-M5S: Lasi farà: è imprescindibile. Così come, con gradualità, attueremo flat tax, reddito di cittadinanza e riforma della legge Fornero.Procedere per gradi vuol dire anche spezzettare le iniziative, come il reddito di cittadinanza.ha spiegato che il primo ...