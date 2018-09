Malore del chitarrista dei Negramaro | da Jovanotti a Mannoia | #forzalele

Panico a bordo dell’areo - stroncato dal Malore sotto gli occhi dei passeggeri : Un turista morto, testimoni sotto choc, e un atterraggio di emergenza che si è rivelato inutile: terribile quanto accaduto su un volo della compagnia Jet2 che partiva da Manchester ed era diretto a Ibiza, che è dovuto invece atterrare all’aeroporto di Tolosa per via di quanto accaduto a bordo.Un giovane turista britannico, 30 anni, durante il viaggio ha mostrato i sintomi di una overdose di droga: il tabloid The Sun scrive di un testimone che ha ...

Malore in acqua : muore sub all’Isola del Giglio : Un sub ha accusato un improvviso Malore appena entrato in acqua per fare un’immersione, ed è morto poco dopo malgrado i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118: è accaduto questa mattina all’Isola del Giglio (Grosseto). Secondo quanto ricostruito, il 54enne, di origine cubana ma residente a Porto Recanati (Macerata), era appena entrato in acqua di fronte alla scogliera de Le Scole (nello stesso punto dove naufragò la ...

Malore per marittimo su motopesca italiano : intervento della Marina Militare : Nella giornata del 4 settembre 2018, il pattugliatore d’altura Comandante Bettica della Marina Militare impegnato in attività di Vigilanza Pesca nel Mediterraneo Centrale, ha risposto ad una richiesta di supporto sanitario proveniente dal motopesca italiano “Pegaso” della marineria di Mazara del Vallo, per un Malore accusato da un membro dell’equipaggio. L’Unità della Marina Militare ha prontamente ridotto le distanze e, ...

Malore in campo : l'ex promessa del calcio esce dal coma dopo un anno - : A più di un anno dal dramma in campo, rinasce la speranza. L'Ajax ha comunicato che Abdelhak Nouri, centrocampista ventunenne vittima di un arresto cardiaco in campo oltre 13 mesi fa, è uscito dal ...

Malore improvviso. Morto Daniele Melandri giocatore dell’Unione Sportiva Russi : Un gravissimo lutto ha colpito Russi (Ravenna). Daniele Melandri, 13 anni, residente nel centro del Ravennate, è Morto a causa

Grave Malore a Saviore dell'Adamello SIRENE DI NOTTE : A Vestone una ragazza di 14 anni non è stata bene mentre si trovava lungo la provinciale poco dopo le 21. E' stata soccorsa da automedica e ambulanza ed è stata portata al Civile pediatrico in codice ...

Livorno : Malore per una turista alla scogliera del Romito - evacuata “via mare” : Intervento a Livorno, alla scogliera del Romito, per una turista che non riusciva a risalire la rupe a causa di un malore: la 32enne è stata soccorsa via mare dai vigili del fuoco. Sul posto Misericordia di Antignano, Nucleo Saf e sommozzatori dei vigili del fuoco. I volontari della Misericordia hanno fatto riprendere la turista, che però non era in grado di risalire da sola sulla strada. Si è deciso quindi di trasportarla via mare con un ...

ESPLOSIONE BOLOGNA : ANDREA ANZOLIN VITTIMA DI UN Malore?/ Video incidente : l'ultima telefonata dell'autista : ANDREA ANZOLIN, chi è autista del tir morto nell'incidente di BOLOGNA. Le ultime notizie: il corpo senza vita è stato trovato a 15 metri dal cratere. (Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 15:04:00 GMT)

Morte di Roberta Perosino : non è stato un Malore - ma omicidio del marito : Le indagini hanno dimostrato che sarebbe stato Arturo Moramarco a uccidere la donna.Continua a leggere

La morte del cane Kaos diventa un “giallo” : forse è stato ucciso da un Malore | : Secondo indiscrezioni l’animale sarebbe morto per malore, forse infarto. Gli investigatori: «Situazione complessa». Il suo istruttore non ci sta: «Sono certo che è stato avvelenato»

Malore per Elettra Lamborghini : colpa dello stress : Elettra Lamborghini, la sexy ereditiera sempre più lanciata nel mondo musicale (il suo singolo “Pem Pem ” è diventato disco d’oro), si è sentita male in Messico ed è stata soccorsa da una ambulanza, che l’ha trasportata in ospedale. Il tutto è stato documentato dalla stessa Elettra, che prima ha postato una foto del suo braccio attaccato alla flebo e la scritta “Lo stress mi ha inviato il conto”. ...

Elettra Lamborghini / Malore per l'ereditiera a causa dello stress : concerto a Jesolo confermato? : Elettra Lamborghini si è sentita male ed è stata soccorsa da un'ambulanza, come da lei riportato nel profilo Instagram. Tra le cause del Malore, l'eccessivo stress.(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 09:30:00 GMT)

Paura Bellarabi - Malore in panchina : le ultime sulle condizioni del calciatore : Momenti di Paura per Karim Bellarabi durante l’amichevole del Bayer Leverkusen con il Wuppertaler. Il centrocampista 28enne è stato colpito da un malore mentre era seduto in panchina, dopo essere stato sostituito nel corso del match vinto per 2-0 dal Bayer. Il giocatore si è poi ripreso e i medici hanno escluso ogni tipo di complicazione, ma per precauzione ha passato la notte in osservazione in ospedale. Il malore, stando a quanto ...

Malore per il presidente Giovanni Bracco : sospesa l'inaugurazione dell'eliporto di Carrù : E' stata sospesa all'improvviso l'inaugurazione dell'eliporto di Carrù di quest'oggi. Scelta dovuta all'improvviso Malore che ha colpito Giovanni Bracco, presidente della Cantina di Clavesana e ...