Roma | il Barcellona ci prova per Monchi

Remember Me : 16 settembre 2015 - Florenzi segna un gol da fantascienza in Roma-Barcellona : La Roma per lui è sempre stata una scelta di cuore e per i giallorossi proprio la scorsa estate ha rifiutato numerose proposte scegliendo di rinnovare il contratto con quella che ormai è una seconda ...

Roma - Monchi nel mirino del Barcellona : Ha assorbito le critiche dei tifosi della Roma, che l’hanno accusato di aver indebolito i giallorossi nell’ultima sessione di mercato. Ma Monchi non si scompone. E in difesa del ds spagnolo sono arrivate le parole di Francesco Totti, secondo il quale il suo lavoro si dovrà valutare al termine di questa stagione. Gli estimatori dell’ex direttore del Siviglia, comunque, non mancano, secondo le indiscrezioni provenienti ...

Un talento al giorno : Malcom - l’accordo con la Roma e la firma col Barcellona : 1/7 AFP/LaPresse ...

Dalla Spagna : Barcellona su Berardi! E la Roma vuole evitare un Malcom bis : Come scrive Sport, infatti, il Barcellona sta monitorando la situazione intorno al 25 neroverde, in scadenza nel 2022: i giallorossi, sempre secondo il giornale catalano, vogliono evitare un nuovo '...

Barcellona - rimpianto Suarez : "Il mio flop in Champions nel 3-0 della Roma? Fu colpa del Leganés" : A Barcellona ci pensano ancora a quella notte. A Roma anche, perché quel 3-0 è entrato immediatamente nel mito grazie a una rimonta pazzesca su Messi e soci. La data, indelebile, è quella di martedì ...

Roma-Real Madrid - troll social al Barcellona : 'Ci aspettiamo una standing ovation per Manolas' : Roma-Barcellona: il confronto social a distanza non intende placarsi. E questa volta a sorridere è il Real Madrid, avversario proprio dai giallorossi nel girone della prossima Champions League. Dopo ...

LIVE Sorteggio gironi Champions League 2019 in DIRETTA : Juventus - Napoli - Roma e Inter incrociano le dita. Pericoli Barcellona - Real e Manchester City : Buona sera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Sorteggio dei gironi di Champions League 2018-2019 di calcio. Alle ore 18.00, nella consueta cornice di Montecarlo, avrà luogo il Sorteggio della Champions League 2018-2019 di calcio che apre ufficialmente la stagione del “Pallone” Internazionale. La definizione degli otto gironi della massima competizione continentale per club è uno dei momenti più importanti e sentiti dell’anno: ...

Papà Kluivert : 'United e Barcellona? Ha scelto lui la Roma - ora vinca lo scudetto' : Intervistato da La Gazzetta dello Sport , il padre Patrick , ex Milan e Barcellona, rivela alcuni segreti del figlio, a partire dai consigli impartitigli: 'Cosa gli ho detto? Di stare attento alle ...

MESSI ALLA Roma?/ Pallotta scherza col Barcellona : "Non è cambiato nulla : vogliamo lui!" : MESSI ALLA ROMA? Pallotta continua a cavalcare l'ironia dopo il torto subito dal Barcellona con l'esterno brasiliano Malcom. Per ripristinare la pace serve il sacrificio dell'argentino(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 10:36:00 GMT)

Roma - Cristante : “messo in difficoltà il Barcellona” : “Il Barcellona e’ una squadra che mette sempre in difficolta’ l’avversario, ma quando abbiamo preso le misure siamo riusciti a muoverci bene e a creargli problemi”. Questa l’analisi di Bryan Cristante dopo la vittoria della Roma che si e’ imposta per 4-2 sui catalani nella seconda gara dell’International Champoions Cup. “La squadra ha tanti giocatori nuovi, ci stiamo iniziando a ...

Roma - il Barcellona è sconfitto di nuovo 4-2 nell International Champions Cup : nell'amichevole in Texas, i giallorossi vincono in rimonta contro il Barcellona proprio com'era accaduto nei quarti di Champions League ad aprile. La squadra di Di Francesco prima va sotto per un gol ...

Video/ Barcellona Roma (2-4) : highlights e gol. Cristante Man of the Match (ICC 2018) : Video Barcellona Roma (risultato finale 2-4): highlights e gol della partita, amichevole giocata per l'International Champions cup 2018. Perotti chiude il Match su rigore.(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 11:28:00 GMT)

Barcellona-Roma - i giallorossi pungono Malcom : lo scherzo social è già virale [FOTO] : Il club giallorosso ha cancellato Malcom dalla formazione iniziale del Barcellona, ironizzando sul no ricevuto nel corso di questa sessione di mercato La Roma batte il Barcellona e conquista la prima vittoria nella International Champions Cup, dopo la sconfitta all’esordio contro il Tottenham. La soddisfazione per il club di Pallotta è però doppia, vista la presenza di Malcom tra i blaugrana. Per vendicarsi ironicamente del no ...

Barcellona-Roma - Malcom replica a Manolas : 'Resto calmo davanti alle provocazioni' : ROMA - Neanche il tempo di smaltire la delusione per il suo mancato approdo, che la Roma incrocia nuovamente Malcom , da avversario. Nel 4-2 con cui i capitolini superano i Campioni di Spagna in ...