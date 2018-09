Milena Baldassarri fa la storia | argento mondiale nel nastro Bronzo Italia nel team event

Ginnastica - il nastro di Milena Baldassarri vale l'argento mondiale : L'Italia non si ferma più. Milena Baldassarri , con il personale di 18.550, conquista la medaglia d'argento nella finale al nastro ai mondiali di Ginnastica ritmica in corso a Sofia, in Bulgaria. Il ...

VIDEO Milena Baldassarri riscrive la storia : l’esercizio al nastro valso la medaglia d’argento ai Mondiali di ginnastica ritmica : Milena Baldassarri ha compiuto un’impresa fantasmagorica ai Mondiali 2018 di ginnastica ritmica in corso di svolgimento alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria). La romagnola ha letteralmente riscritto la storia di questo sport entro i nostri confini ed è entrata nella leggenda conquistando la medaglia d’argento al nastro , il miglior risultato di tutti i tempi per un’individualista italiana durante una rassegna iridata. La 16enne ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2018 : grande Italia! Milena Baldassarri in finale a cerchio e palla con Agiurgiuculese. Dominio Russia : Milena Baldassarri fa bottino pieno ai Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica in corso di svolgimento alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria). La Campionessa d’Italia conquista la qualificazione alle Finali di Specialità al cerchio e con la palla, stasera a partire dalle ore 19.00 sarà in pedana per andare a caccia delle medaglie anche se servirà davvero un’impresa. La romagnola è ottava tra le finaliste col cerchio (ieri aveva ...