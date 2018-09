Il comparto chimico italiano si muove in territorio positivo - +1 - 28% - - giornata euforica per SOL : Andamento tonico per l' indice del settore chimico grazie alla scia positiva disegnata dall' EURO STOXX Chemicals . Il FTSE Italia Chemicals ha aperto a 19.908,15 con un incremento di 253,31 punti ...

Giornata positiva per il comparto chimico italiano - +1 - 57% - - giornata euforica per SOL : Corre l' indice del settore chimico che allunga rispetto all'andamento piatto dell' EURO STOXX Chemicals e mostra un guadagno di 308,43 punti. Intanto il settore chimico europeo si ferma a 1.053,42 ...

Effervescente il comparto chimico italiano - +2 - 33% - : Teleborsa, - Slancio per l'indice del settore chimico che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell'EURO STOXX Chemicals. Il FTSE Italia Chemicals avvia a quota 19.244,56, con un ...

Giornata tonica per il comparto chimico italiano - +0 - 89% - : Teleborsa, - L'Indice del settore chimico termina la seduta in tono positivo, nonostante l'intonazione prudente mostrata dall'EURO STOXX Chemicals. Il FTSE Italia Chemicals ha aperto a 19.038,37, in ...

Seduta tonica per il comparto chimico italiano - +0 - 91% - - acquisti a mani basse su SOL : Andamento rialzista per l' indice del settore chimico , nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dall' EURO STOXX Chemicals . Il FTSE Italia Chemicals ha aperto a 18.854,13, in crescita dello 0,...

Giornata in tenuta per il comparto chimico italiano - +0 - 65% - - brilla SOL : Teleborsa, - Si muove in territorio positivo l'indice del settore chimico, che prende il via in moderato rialzo rispetto alla vigilia, performando molto meglio dell'EURO STOXX Chemicals che dà segnali ...

Il comparto chimico italiano procede in negativo - -1 - 64% - - SOL si muove verso il basso : Teleborsa, - Si è mosso verso il basso l'indice del settore chimico, dopo un esordio in lieve salita dell'EURO STOXX Chemicals. Il FTSE Italia Chemicals ha chiuso a quota 19.005,82 con un ribasso dell'...

Il comparto chimico italiano si muove verso il basso - -1 - 10% - - seduta in ribasso per Aquafil : Teleborsa, - Scambi al ribasso per l'indice del settore chimico, a fronte dell'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'EURO STOXX Chemicals. Il FTSE Italia Chemicals ha chiuso a 19.265,64, ...

Giornata positiva per il comparto chimico italiano - +2 - 37% - : Teleborsa, - Corre l'indice del settore chimico che allunga rispetto all'andamento piatto dell'EURO STOXX Chemicals e mostra un guadagno di 451,09 punti. Intanto il settore chimico europeo si ferma a ...

Giornata positiva per il comparto chimico italiano - +2 - 60% - - seduta effervescente per SOL : Teleborsa, - Corre l'indice del settore chimico che allunga rispetto all'andamento piatto dell'EURO STOXX Chemicals e mostra un guadagno di 494,63 punti sui livelli della chiusura di ieri a quota 19.

