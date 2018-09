Modric-Ronaldo - nessuno screzio! Il croato rivela : “mi ha mandato un messaggio - vi dico cosa mi ha scritto” : Il centrocampista del Real Madrid ha rivelato di aver ricevuto da Ronaldo un messaggio di complimenti dopo essere stato eletto miglior giocatore del calcio europeo Il giocatore croato Luka Modric ha rivelato che il portoghese Cristiano Ronaldo si è congratulato con lui per il premio come miglior giocatore del calcio europeo. “Dopo l’elezione, Ronaldo mi ha mandato un sms per congratularsi con me ed ha detto che spera di vedermi ...

Real Madrid - Lopetegui : 'Proveremo a essere più forti senza Ronaldo. Modric vincerà il Pallone d'oro' : Luka Modric vincerà il Pallone d'Oro, perché è il miglior giocatore del mondo , mentre Bale e Benzema hanno avuto una grande disponibilità dal primo momento'. Sull'addio di Cristiano Ronaldo: 'Quando ...

FIFA Best Player : Buffon escluso dalla corsa ai premi - Ronaldo in finale con Modric e Salah per il premio di miglior giocatore : La FIFA ha annunciato i tre candidati finalisti al premio di miglior portiere dell’anno: sono Thibaut Courtois, appena passato al Real Madrid, Hugo Lloris del Tottenham e Kasper Schmeichel del Leicester. Assente Gigi Buffon, che probabilmente paga l’espulsione contro il Real Madrid, il fatto che la Juventus sia uscita ai quarti di finale della Champions e la mancata partecipazione al Mondiale dell’Italia. La Federazione ...

The Best FIFA Football Awards 2018 – Pubblicati i nomi dei finalisti : sfida tra Cristiano Ronaldo - Modric e Salah : La FIFA ha pubblicato i nomi dei finalisti dei FIFA Football Awards 2018 La FIFA ha pubblicato i nomi dei finalisti dell’edizione 2018 dei FIFA Football Awards, i premi più importanti del mondo del calcio. Come miglior giocatore ci sono in corsa Cristiano Ronaldo, Luka Modric e Mohamed Salah. I vincitori saranno premiati alla Royal Festival Hall di Londra il 24 settembre. Il portoghese della Juventus in corsa anche per il miglior ...

Ronaldo - quanta invidia! Ha sbagliato ma il premio a Modric è ridicolo : Perche' Luka Modric miglior giocatore del mondo nella passata stagione non esiste proprio. O, per usare l'aggettivo di Jorge Mendes, e' assolutamente ridicolo.

Modric : 'Non so perchè Ronaldo abbia disertato la premiazione - forse aveva altri impegni' : Modric ha commentato così ai microfoni di RMC Sport: "Sono molto contento di ricevere questo premio e ringrazio tutti quelli che mi hanno votato e lo dedico anche ai miei compagni. Non so perché ...

Premio a Modric - la sorella di Cristiano Ronaldo : "I numeri sono questi - tirate le vostre conclusioni" : Com'era prevedibile, la scelta di assegnare a Luka Modric il Premio come Men's Player of the Year non è stata digerita da Cristiano Ronaldo che, una volta appresa la notizia dal suo agente Jorge ...

Lopetegui prende posizione : 'Ronaldo? Giusto il premio a Modric' : ROMA - ' Non ho voglia né pazienza per parlare del Gala Uefa di ieri: dico solo che ai premi non do molta importanza, ma quello di Luka Modric come miglior giocatore europeo della passata stagione è ...