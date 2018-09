Barbara d’Urso contattata per il nuovo singolo di Rovazzi : Ecco perché ha rifiutato : Barbara d’Urso contattata per il nuovo video di Fabio Rovazzi: ecco perché non ha partecipato Il nuovo singolo di Rovazzi è, ancora oggi, uno dei video musicali più visti e ascoltati del momento. Il cantante diventato famoso con Andiamo a comandare, infatti, con Faccio quello che voglio ha ancora una volta conquistato i suoi fan […] L'articolo Barbara d’Urso contattata per il nuovo singolo di Rovazzi: ecco perché ha rifiutato ...

Ernia : Ecco la tracklist del nuovo album “68” : In uscita venerdì 7 settembre The post Ernia: ecco la tracklist del nuovo album “68” appeared first on News Mtv Italia.

Ecco Il Nuovo Kindle Fire HD 8 2018 Di Amazon : Amazon lancia il Nuovo tablet Fire 8 HD. Nuovo Kindle Fire HD 8 2018: prezzo, caratteristiche, scheda tecnica, informazioni, dettagli Kindle Fire HD 8 2018 Di Amazon Scheda Tecnica Amazon lancia il Nuovo Fire HD 8. La versione aggiornata del tablet ha una batteria più potente, un processore più veloce, memoria espandibile. E rimane tra le […]

Ecco Il Nuovo Kindle Fire HD 8 2018 Di Amazon : Amazon lancia il Nuovo tablet Fire 8 HD. Nuovo Kindle Fire HD 8 2018: prezzo, caratteristiche, scheda tecnica, informazioni, dettagli Kindle Fire HD 8 2018 Di Amazon Scheda Tecnica Amazon lancia il Nuovo Fire HD 8. La versione aggiornata del tablet ha una batteria più potente, un processore più veloce, memoria espandibile. E rimane tra le […]

Da MediaWorld diventano “Supereroi del tasso zero” : Ecco il nuovo volantino valido fino al 12 settembre : Da MediaWorld si trasformano in "Supereroi del tasso zero" per il nuovo volantino di settembre: ecco gli smartphone acquistabili in 25 rate a tasso zero L'articolo Da MediaWorld diventano “Supereroi del tasso zero”: ecco il nuovo volantino valido fino al 12 settembre proviene da TuttoAndroid.

Alessandro Preziosi ha un nuovo amore - Ecco chi è : nuovo amore per Alessandro Preziosi. L’attore 45enne, che si appresta a tornare sul piccolo schermo su Canale 5 con la fiction Non mentire, è stato immortalato dal settimanale nuovo nel numero in edicola avvinghiato a una mora durante una vacanza nell’incantevole Pantelleria. Lei risponde al nome di Elettra Pierantoni, e a giudicare dai baci ed effusioni che i due si scambiano sia in acqua che sugli scogli la passione tra loro è alle ...

Halloween - Ecco il trailer del nuovo film dopo 40 anni : “È un assassino ma sarà ucciso lui stanotte“: è la promessa che recita Jamie Lee Curtis, nei panni di Laurie Strode, nel nuovo trailer del film Halloween. L’attrice riprende il ruolo che l’ha resa celebre nella pellicola del 1978 diretta da John Carpenter e che divenne subito un classico della cinematografia horror grazie all’inquietante personaggio mascherato di Michael Myers. Ora, a distanza di quarant’anni, ...

Siamo entrati a vedere il nuovo Starbucks di Milano. Ecco com’è : Conferenza stampa blindata, fotocamere dei telefoni oscurate a tutti i giornalisti, nessun comunicato ufficiale e nessuna immagine fino al giorno prima dell’apertura, che sarà il 7 settembre alle 9 del mattino. Gli americani di Starbucks hanno riservato alla loro prima sede italiana un trattamento top secret degno della CIA. Volevano mantenere la suspance perché sapevano che la sorpresa sarebbe stata tanta. E lo è stata. In attesa che apra al ...

Ferragni e Fedez Ecco i progetti futuri - nuovo figlio e carriera da DJ per entrambi : Ferragnez, dopo le nozze un fratellino per Leone e un sorprendente tour in coppia Il settimanale ha rivelato che l’influencer cremonese e il rapper milanese starebbero già pensando di allargare la famiglia con un fratellino o una sorellina per il piccolo Leone, nato lo scorso 19 marzo. Ma grandi le novità arriverebbero anche sul piano artistico, dal momento che la Ferragni potrebbe rendersi protagonista di un campo ancora inesplorato, ...

X Factor 12 - Simone Ferrari è il nuovo direttore artistico : «Tommassini? Troppo anni '90». Ecco le novità della nuova edizione : Lui ha fatto la storia della tv, come nessuno ha portato un mondo di internazionalità in quella italiana. Però si sente che abbiamo quasi vent'anni di differenza: Luca ha vissuto i grandi show di ...

Ecco un nuovo carburante ottenuto con la luce solare : (foto: Andrzej Wojcicki/Science Photo Library/Getty Images) Utilizzare la luce solare e acqua per produrre un combustibile solare, una fonte di energia rinnovabile e potenzialmente illimitata. L’obiettivo è stato raggiunto da un gruppo di ricerca del St John’s College all’università di Cambridge, che ha messo a punto una nuova metodologia che imita la natura per generare l’energia. L’idea è quella di riprodurre in ...

“Siete scorretti!”. Ryanair - viaggiatori infuriati. Fate attenzione. Cambia tutto. Il nuovo regolamento è retroattivo. Ecco cosa potete portare a bordo : Sta generando confusione e rabbia tra i viaggiatori il nuovo regolamento per i bagagli di Ryanair. Di fatto finisce un’era. Dal primo novembre non sarà più possibile infatti portare a bordo gratuitamente i trolley fino a 10 chili. Ma come funzionerà d’ora in poi? La compagnia di volo low-cost ha pubblicato sul proprio sito le risposte ai dubbi più frequenti dei passeggeri sulle nuove regole. Prima tutti i clienti che non avevano ...

Matteo Salvini - Ecco il nuovo logo della Lega : l'ultima rivoluzione : Matteo Salvini non molla il simbolo della Lega. Anzi: lo scorso 15 giugno il ministro dell'Interno ha registrato a suo nome un nuovo marchio presso l'ufficio europeo dei brevetti. Il logo depositato è ...

Ecco il nuovo Delfino Verde. Da oggi farà rotta su Grado : Superati gli ultimi paletti burocratici, la motonave Deluxe può iniziare i suoi viaggi. Ha 32 metri, porta 300 persone e vanta un innovativo sistema di propulsione