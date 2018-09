Upside down | come realizzare il make up che spopola

dilei

: RT @IAmJamesTheBond: @nelloscavo @francescatotolo .@nelloscavo di @Avvenire_Nei, se avete dei filmati VERI delle torture in Libia vi convie… - RenatoLega : RT @IAmJamesTheBond: @nelloscavo @francescatotolo .@nelloscavo di @Avvenire_Nei, se avete dei filmati VERI delle torture in Libia vi convie… - TWDDarylRick : RT @IAmJamesTheBond: @nelloscavo @francescatotolo .@nelloscavo di @Avvenire_Nei, se avete dei filmati VERI delle torture in Libia vi convie… - julesbeton : RT @Kwizera06428241: NO COMMENT! A sinistra 'Fermo immagine dal video dei lager libici' a corredo dell'articolo di @nelloscavo su @Avvenir… -

(Di lunedì 3 settembre 2018) Il trend degli ultimi mesi punta dritto allo sguardo per renderlo profondo e misterioso. Ilup ormai virale sui social è l’up, creato dalla famosissimaup artist Tasha Reiko Brown. In cosa consiste? Si tratta dell’evoluzione smart and easy dello smokey ma lo ribalta dal sopra al sotto: infatti la traduzione letterale diup sarebbe “trucco sottosopra” o “trucco al contrario”. Quel che si deve fare è concentrare la propria attenzione sulla rima inferiore e servirsi di matite, ombretti e pennellini. Puoil’up solo con una matita o con un mix di matite morbide che devi applicare sulla rima inferiore. Poi con un pennellino sfumi fino a quando il colore si diffonde donando spessore allo sguardo. La stessa cosa può essere realizzata con un semplice ombretto o utilizzandolo sopra la matita. La sfumatura ...